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منتخب السعودية يسحق سنغافورة بالثلاثة ضمن تصفيات آسيا المزدوجة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:14 م
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منتخب السعودية يسحق سنغافورة بالثلاثة ضمن تصفيات آسيا المزدوجة
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الفجر الرياضي
 
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حقق منتخب السعودية فوزًا عريضًا على سنغافورة 3-0 يوم الخميس على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في البريدة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل عبد الفتاح عسيري (28 و67) وعبدالله الحمدان (61) أهداف الفوز لصالح منتخب السعودية.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً فوز أوزبكستان على اليمن 5-0 على ستاد باختاكور في طشقند.

وتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام سنغافورة، مقابل 3 نقاط لكل من أوزبكستان وفلسطين ونقطتين لليمن.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل 15 تشرين الأول/أكتوبر، حيث تلتقي فلسطين مع السعودية في الرام، وسنغافورة مع أوزبكستان في سنغافورة.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز فلسطين على أوزبكستان 2-0 في الرام وتعادل سنغافورة مع اليمن 2-2 في سنغافورة، في حين شهدت الجولة الثانية تعادل اليمن مع السعودية 2-2 في المنامة وفوز سنغافورة على فلسطين 2-1 في سنغافورة.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريق) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.
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