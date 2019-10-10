ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المبعوثة الأمريكية للأمم المتحدة: تركيا ستواجه "عواقب" بسبب الهجوم

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:01 م
Advertisements
المبعوثة الأمريكية للأمم المتحدة: تركيا ستواجه عواقب بسبب الهجوم
المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أعربت كيلي كرافت، المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن تحذيرها لتركيا من أنها ستواجه عواقب لهجومها على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، إذا لم تعمل على حماية السكان واحتواء تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت كيلي كرافت، للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا "ستكون هناك عواقب للتقاعس عن الالتزام بقواعد حماية المدنيين الضعفاء، والتقاعس عن ضمان عدم استغلال تنظيم داعش الإرهابي لهذه الأفعال للعودة".

ونفت المندوبة الأمريكية منح تركيا الضوء الأخضر في سوريا.

وكانت المجموعة الأوروبية في مجلس الأمن، قالت إن "العمل العسكري التركي يهدد جهود مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا".

وأضافت المجموعة، في مؤتمر صحفي، أنها تواصل "دعوة كافة الأطراف في شمال شرق سوريا لحماية المدنيين"، بعد الهجوم الذي أطلقته أنقرة، يوم الأربعاء، وتسبب بنزوح أكثر من 60 ألف مدني حتى الآن، وفق المرصد السوري، مشددة على أهمية الحل السياسي في سوريا وفق القرارات الأممية.

وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة لبحث الوضع شمال شرق سوريا، بطلب من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة.

وأفاد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بأنه ينبغي العمل على خفض تصعيد الصراع في سوريا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين في كوبنهاجن: "أود أن أعبر عن قلقي العميق بشأن تفاقم الصراع في شرق سوريا، ومن الضروري للغاية وقف التصعيد".

وأضاف جوتيريش: "العمليات العسكرية ينبغي دوما أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي، وأنا قلق من المخاوف الإنسانية القائمة ليس فقط بشأن الضحايا وحسب، بل أيضاً بشأن عمليات النزوح، التي تجري حاليا".

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: قصف تركيا على سوريا سوريا تركيا الهجوم المبعوثة الأمريكية الأمم المتحدة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
-
x
21:45
-
جمهورية الكونغو
البرازيل
1
x
14:00
1
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
2
x
20:45
0
المجر
سلوفاكيا
0
x
20:45
0
ويلز
هولندا
0
x
20:45
0
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
3
x
20:45
0
سان مارينو
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
5
x
14:00
0
اليمن
بنجلاديش
0
x
14:00
2
قطر
سوريا
2
x
16:00
1
جزر المالديف
عمان
2
x
17:00
0
أفغانستان
السعودية
3
x
17:25
0
سنغافورة
العراق
2
x
18:00
0
هونغ كونغ
الأردن
0
x
18:00
0
الكويت
الإمارات
5
x
18:00
0
إندونيسيا
لبنان
2
x
18:00
1
تركمنستان

DMCA.com Protection Status