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السيطرة على حريق في مدرسة بالإسكندرية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:14 م
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السيطرة على حريق في مدرسة بالإسكندرية
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محمد رجب - دينا حسن
 
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، قبل قليل، على حريق نشب في كانتين داخل مدرسة معالي السيوف، دون حدوث أي من الإصابات.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد بنشوب حريق داخل مدرسة معالي السيوف الخاصة لغات الكائنة بمنطقة السيوف دائرة القسم.

وانتقل علي الفور مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على النيران وإخماد الحريق.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بمقصف "كانتين" المدرسة بالطابق الأرضي بسبب ماس كهربائي، دون حدوث إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة للتحقيق.

وقال مصدر من داخل المدرسة، إن ماس كهربائي قد تسبب في حريق في كانتين بداخل المدرس، متاثرا بعودة التيار الكهربائي بضغط عالي عقب إنقطاعه طوال اليوم.

وأضاف المصدر، أن الأهالي قد حاولوا السيطرة على الحريق لحين وصول قوات الحماية المدنية التي قامت على الفور بالسيطرة عليه، دون حدوث أي من الإصابات.
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