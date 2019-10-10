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برشلونة يحقق رقما قياسيا هذا الموسم

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:05 م
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برشلونة يحقق رقما قياسيا هذا الموسم
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محمد جمال
 
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حقق نادى برشلونة الإسبانى رقم إيجابي على ملعبه كامب نو هذا الموسم خلال مباريات الدوري الإسبانى، متفوقاً به علي جميع الدوريات الأوروبية الأخري، مثل الإنجليزى والألماني والفرنسي.

ووفقاً لتقرير نشرته جريدة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة إستطاع تسجيل أعلي معدل أهداف لفريق علي ملعبه خلال الموسم الجاري وهو 16 هدف متفوقاً على كل من مانشستر سيتي الإنجليزى وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالى.

ويأتي في المركز الثاني بعد برشلونة في أكثر الأندية تسجيل على ملعبه فريق مانشستر سيتى الإنجليزى برصيد 14 هدف ثم بايرن ميونخ برصيد 13 هدف وسجل باريس سان جيرمان 12 هدفًا، بينما حقق يوفنتوس ثمانية أهداف على ملعبه.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد الذى يملك 18 نقطة.
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