توفيق عكاشة: حرب أكتوبر شهدت أطول معركة جوية في التاريخ

Advertisements

قال الدكتور توفيق عكاشة، إن حرب السادس من أكتوبر، شهدت أطول معركة جوية في التاريخ، حيث وصل وقت هذه المعركة إلى 53 دقيقة، وأطلق عليها معركة المنصورة الجوية.



وتابع "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن إسرائيل كانت لديها نية لضرب المطارات المصرية لتدمير الغطاء الجوي، للقوات المصرية التي تتمدد في سيناء، لكي تحدث شلل لهذه القوات، ولكنها لم تستطع القيام بهذا الأمر، معقبًا: "هيهات هيهات أن يتكرر ما حدثت في 67، في أكتوبر 73".



ومن جانب آخر قال توفيق عكاشة، إن مصر في عهد الملكة حتشبسوت استطاعت أن تحقق تفوق علميًا كبيرًا جدًا، وفي عهدها أرسلت البصاصين إلى غرب مصر، فوجدت أراضي لا سكان، فضمتها بلا حرب، ونشرت شعبها على آخر ما أستطاع أن يصل إليه المستكشفين المصريين في الغرب.



وأضاف أن مصر على مر التاريخ كانت تهدد من الشرق، والإمبراطورية المصرية في عهد الملكة حتشبسوت كانت تحكم بلاد الشام، وكل أرض مصر حتى منتصف النيل إلى الحدود السودانية الإثيوبية.



وأشار إلى أن التاريخ المصري لا يدرس بشكل الكامل، حتى لا يتم تنشأ الأجيال القادمة على التمدد وقيادة البشرية، خاصة أن مصر لها سابقة تاريخية في قيادة العالم.



هذا ويقدم الإعلامي توفيق عكاشة برنامج "مصر اليوم" يومي الخميس والجمعة على فضائية "الحياة" من كل أسبوع، ويتناول البرنامج الأحداث الجارية، والكشف عن المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة.