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"كيف غّير فيلم رد قلبي حياة الراحل أحمد مظهر".. ناقدة فنية تُجيب

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:07 م
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كيف غّير فيلم رد قلبي حياة الراحل أحمد مظهر.. ناقدة فنية تُجيب
مشهد من فيم رد قلبي
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هدى عبدالرازق
 
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قالت علياء طلعت، ناقدة سينمائية، إن الفنان الراحل أحمد مظهر استطاع أن يُثبت نفسه في تاريخ الفن المصري رغم أنه بدأ حياته الفنية أثناء وجودة كضابط في الجيش المصري، وحصل على إذن من القوات المسلحة من أجل تجسيد فيلم "نور الإسلام"، في عام 1951، وسُمح له بذلك.

وأضافت "طلعت"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن فيلم رد قلبي هو من وضع أحمد مظهر على طريق الفن، حيث حاول استئذان الجيش المصري في ذلك الوقت من أجل القيام بهذا الدور، ولكن طلبه قُوبل بالرفض، فصمم على الاستقالة من الجيش من أجل استكمال أعماله الفنية.

وأشارت الناقدة السينمائية، إلى أن قرار أحمد مظهر بترك الحياة العسكرية كان صعب للغاية، وكان وقتي ولحظي، حيث حين قوبل طلبه بتصوير فيلم رد قلبي بالرفض قدم استقالته على الفور، موضحة أن مظهر قدم العديد من الأفلام التاريخية والدينية كونه "فارس"، والعديد من الممثلين في ذلك الوقت كانوا يخشون الخوض في مثل هذه التجارب.
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