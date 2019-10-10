البطل الحقيقي لمشهد السنترال بفيلم "الممر": "من يفرط في حق جيشه ورئيسه مايبقاش مصري"

قال اللواء محيي نوح، قائد المجموعة 39 قتال الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن فيلم الممر رائع، وأحدث حراك في المجتمع المصري، موضحا أنه بكى عندما شاهد الفيلم في العرض الخاص لتذكره ما مروا به في الواقع.





وكشف "نوح"، خلال حواره ببرنامج "صوت الناس" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن مشهد السنترال الذي جاء في فيلم الممر قد مر به شخصيا، موضحا أنه كان حينها برتبة نقيب ويخدم في منطقة رأس العش، ونزل لقضاء إجازة في المنصورة مع أسرته.





وأضاف أنه توجه إلى السنترال للاتصال ببورسعيد للاطمئنان على وحدته، وعندما تأخر الاتصال توجه للموظف لمعرفة السبب، وأخبره أنه ضابط ويريد الاطمئنان على وحدته، معقبا: "موظف السنترال رد عليا رد وحش.. فشلت الموظف فزميله قالي بورسعيد في كابينة 4.. فسبته".





وأشار إلى أنه عندما أنهى المكالمة وجد المواطنين يهاجمون الجيش والرئيس جمال عبد الناصر، مضيفا: "ضربت 3 أشخاص، والباقي استخبى لاني مقبلش حد يهين جيشي ورئيسي"، موضحا أنهم توجهوا جميعا لقسم الشرطة لتصفية الأزمة، وطالبوه بالتنازل.



