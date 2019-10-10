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عاجل.. ميسي يفاجئ برشلونة بقرار ناري

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:54 م
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عاجل.. ميسي يفاجئ برشلونة بقرار ناري
ميسي
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الفجر الرياضي
 
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تلقى نادي برشلونة خبرا سعيدا للغاية في فترة التوقف الدولي الحالية، وقبل مواصلة الليجا الإسبانية يوم السبت بعد القادم.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي أعطى الضوء الأخضر لإدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو لتجديد عقده حيث ينتهي في يونيو عام 2021.

وتأتي تلك الخطوة بمثابة المفاجأة الجميلة لجماهير البارسا التي طالما عشقت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وترى أنه الأفضل على الإطلاق في تاريخ النادي.
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