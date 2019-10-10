عاجل - جينيراسيون يُعلنها: فزنا على الزمالك

أكد تالا فال المتحدث الإعلامي لنادي جينيراسيون فوت السنغالي على أنهم فازوا على الزمالك في معركة إدارية وأنهم سيخوضون مباراة العودة أمامهم في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها 24 أكتوبر الحالي في القاهرة.





وقال تالا في تصريحات نقتها صحيفة فوت 365 الفرنسي :" لم نرفض خوض المباراة والدليل على ذلك ذهابنا إلى الملعب الذي تم تحديده في القاهرة بتروسبورت يوم السبت 28 من شهر سبتمبر الماضي ولكن تم منعنا من الدخول لملعب المباراة".





وأضاف:"أثبتنا ذلك بتقدم محامي مصري بمحضر للشرطة لإثبات الحالة".





وتابع:"فزنا في معركة إدارية أمام الزمالك وأظن أن الاتحاد الإفريقي عليه تصحيح الأخطاء التي وقع فيها خلال الفترة الماضية".





واختتم تالا تصريحاته قائلاً :"أعتقد أننا لن نذهب لأبعد حد وتصعيد الأمور لمحكمة التحكيم الرياضي بل علينا أن نحافظ على روح اللعب النظيف".





وأسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن تواجد الفائز من مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في المجموعة الأولى بجانب كل من: تي بي مازيمبي الكونغولي وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي أما الخاسر من هذه المباراة سيواجه إيزاك بطل بنين في ملحق دور الـ32 الثاني من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية الإفريقية.





وعلى صعيد آخر، علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك علي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بإعادة مباراة إياب الفريق الأول أمام جينيراسيون فوت السنغالي في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال رئيس الزمالك في مداخلة لبرنامج الزمالك اليوم: "جابوا للأهلي فرق ضعيفة والزمالك فرق قوية في دوري الأبطال، دي مش قرعة".





وأضاف: "بقول للاتحاد الأفريقي في ايه ؟ الزمالك جوز أمك ؟ محمد شوقي وأحمد حسن طالعين يقولوا احنا بنفتخر بالأهلي، مفيش حازم إمام ؟ مفيش أيمن يونس ؟ هو الاتحاد اتأمم يا فاطمة ؟ الكوادر المصرية في صفيحة الزبالة، احترموا نفسكم وانتوا بتعملوا القرعة، الزمالك ميقلش عن الأهلي".





واختتم منصور تصريحاته قائلاً:"لو الاتحاد الأفريقي عايزين يسيب المقر امشوا، انتوا بتعملوا فتنة في البلد".



