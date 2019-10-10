مصطفي قمر يصل عزاء الراحل طلعت زكريا (صور)









رصدت كاميرا الفجر الفني وصول النجم مصطفي قمر المسجد لحضور مراسم العزاء منذ قليل، وسط ازدحام شديد والتفاف الجمهور لمحيط مسجد الحامدية الشاذلية.



وتوافد عدداً من النجوم اليوم الخميس علي عزاء الراحل طلعت زكريا، والذي أقيم بمحيط مسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين عقب صلاة المغرب.