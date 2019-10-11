لست هندوسيا.. أميتاب باتشان يتحدث لأول مرة عن ديانته







ةقال الممثل البالغ من العمر 76 عامًا: "عندما كنت أدرس في رياض الأطفال، سُئل والدي عن لقبي، ثم قرر أن يكون اسم عائلتي هو Bachchan. عندما يأتي موظفو التعداد إلى بيتي، يسألونني عن ديني كنت أجيب دائمًا أنني لا أنتمي إلى أي دين، أنا هندي".



وعن التزامه ببعض الطقوس التي تتأرجح ما بين الهندوسية والإسلام، تحدث باتشان أيضا عنها باعتبار أنها مجرد تقاليد جميلة يتبعها، لما بها من سمو واحترام.



وكان أميتاب قد قال بلقاء تلفزيوني سابق، في أثناء زيارة لمصر، إنه لا توجد أي مؤسسة في العالم تستطيع أن توحد الناس مثل السينما، معللا ذلك بأن المسلم والمسيحي والهندوسي جميعهم يتأثرون بنفس المشاهد التي تعرض أمامهم في الأفلام.



وعن السنوات الأخيرة في الهند، والتي شهدت تعصب ديني، قال باتشان أن أشهر ثلاثة ممثلين في الهند حاليا من المسلمين، في إشارة منه إلى الشهرة الواسعة التي حققها، شاروخان، وعامر خان، وسلمان خان، مؤكدا أن «الهنود يحبونهم ويتأثرون بهم بغض النظر عن ديانتهم».

في سياق أخر، أعلن وزير الإعلام والإذاعة الهندي براكاش جافاديكار، عن حصول باتشان على أعلى تكريم لصناع السينما في الهند وهي جائزة داد ساهب فالك.



جائزة دادا ساهب فالك تعد أعلى وسام وتكريم يحصل عليه نجوم بوليوود، وقال وزير الإعلام في تغريدة له أنه تم اختيار باتشان الذي ألهم جيلين من صناع السينما للحصول على هذه الجائزة موجها التهنئة لها.



سميت الجائزة باسم دادا ساهب فالك الذي أخرج فيلم الهند الأول، "رجا هريشاندرا"،عام 1913، وتقدمها الحكومة الهندية في حفل سنوي لتوزيج جوائز السينما الوطنية، وتكريم أبرز الشخصيات في صناعة السينما، يقام في العاصمة الهندية نيودلهي ولم يعلن عن موعده بعد بحسب موقع هوليوود ريبورتر.







كشف النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان، إنه لا ينتمي إلى أي دين، جاء ذلك خلال احتفاله بذكرى ميلاد المهاتما غاندي، بإحدى حلقات برنامجه الشهير "من سيربح المليون".