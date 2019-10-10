تصفية 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في بنها

نجحت مباحث قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، في تصفية 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في مداهمة لوكر تجارة المواد المخدرة بمدينة بنها، وتم نقل الجثث للمستشفى تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة التحقيق.





وردت معلومات للواء طارق عجيز مدير الأمن، من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، تفيد بتردد عناصر اجرامية واستخدام نشاط الإتجار بالمواد المخدرة وسلاح بدائرة القسم.





وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، وقيادة العميد خالد محمدي مفتش مباحث بنها.





وقامت مأمورية مكبرة برئاسة الرائد محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها، والنقباء حسن القربة وحاتم الغزالى واحمد ابو زيد معاونين مباحث المركز، وفور وصول القوات قام المتهمين بإطلاق النيران مما أدى إلى تبادل إطلاق النيران.





وأسفرت عن تصفية 3 متهمين: وهم " م. ع" وشهرته "أيظن" والمطلوب الحكم بالإعدام، "أ. ذ" والشهرة "مفتاح" 27 سنه، " ث" 25 سنة من بنها وجميعهم عاطلين ومقيمين بشارع السلخانة بمنطقة الموزة دائرة القسم.



