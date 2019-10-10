ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مؤسسة النفط الليبية تعلن استمرار عمليات الإنتاج في مصنع البولي ايثيلين

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:37 م
Advertisements
مؤسسة النفط الليبية تعلن استمرار عمليات الإنتاج في مصنع البولي ايثيلين
مؤسسة النفط الليبية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أفادت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الخميس، بأنها سوف تقوم بإعادة تشغيل مجمع رأس لانوف للصناعات البتروكيمياوية، واستئناف عمليات الإنتاج في مصنع البولي ايثيلين المتوقف منذ عام 2013.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان صحفي عبر موقعها الرسمي، إن "شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، تعلن استئناف عمليات الإنتاج بمصنع البولي ايثيلين اليوم والمتوقف منذ عام 2013".

وأكدت مؤسسة النفط الليبية، على أنه "تم إعادة تشغيل المصنع، الذي من المتوقع أن تبلغ قدرته الإنتاجية 160 ألف طن سنويا بعد استكمال أشغال الصيانة، التي شملت استبدال رأس شعلة المحرقة، والقيام بإصلاحات شاملة بوحدات المرافق المختلفة تشمل مأخذ مياه البحر و وحدات معالجة المياه و وحدات التحلية ووحدات إنتاج الطاقة وإصلاحات وتجهيز وحدات الشحن بميناء راس لانوف والوحدات الخدمية الأخرى".

وتهدف شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، على المدى الطويل، إلى تصدير 60 بالمئة من الإنتاج، كما أنّه من المتوقّع أن يتم تشغيل خطّ الإنتاج الثاني لمصنع البولي ايثيلين بحلول شهر مايو 2020.

وتشمل خطط التوسع الأخرى إعادة تشغيل مصنع الإيثيلين، كما تعتزم المؤسسة الوطنية للنفط تنظيم دورات تدريبية للرفع من المهارات الفنية للعاملين بالشركة.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مصنع مؤسسة النفط الليبية مؤسسة النفط ليبيا عمليات النفط البولي ايثيلين
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
-
x
21:45
-
جمهورية الكونغو
البرازيل
1
x
14:00
1
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
2
x
20:45
0
المجر
سلوفاكيا
0
x
20:45
0
ويلز
هولندا
0
x
20:45
0
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
3
x
20:45
0
سان مارينو
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
5
x
14:00
0
اليمن
بنجلاديش
0
x
14:00
2
قطر
سوريا
2
x
16:00
1
جزر المالديف
عمان
2
x
17:00
0
أفغانستان
السعودية
3
x
17:25
0
سنغافورة
العراق
2
x
18:00
0
هونغ كونغ
الأردن
0
x
18:00
0
الكويت
الإمارات
5
x
18:00
0
إندونيسيا
لبنان
2
x
18:00
1
تركمنستان

DMCA.com Protection Status