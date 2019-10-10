مؤسسة النفط الليبية تعلن استمرار عمليات الإنتاج في مصنع البولي ايثيلين
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:37 م
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وكالات
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أفادت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الخميس، بأنها سوف تقوم بإعادة تشغيل مجمع رأس لانوف للصناعات البتروكيمياوية، واستئناف عمليات الإنتاج في مصنع البولي ايثيلين المتوقف منذ عام 2013.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان صحفي عبر موقعها الرسمي، إن "شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، تعلن استئناف عمليات الإنتاج بمصنع البولي ايثيلين اليوم والمتوقف منذ عام 2013".
وأكدت مؤسسة النفط الليبية، على أنه "تم إعادة تشغيل المصنع، الذي من المتوقع أن تبلغ قدرته الإنتاجية 160 ألف طن سنويا بعد استكمال أشغال الصيانة، التي شملت استبدال رأس شعلة المحرقة، والقيام بإصلاحات شاملة بوحدات المرافق المختلفة تشمل مأخذ مياه البحر و وحدات معالجة المياه و وحدات التحلية ووحدات إنتاج الطاقة وإصلاحات وتجهيز وحدات الشحن بميناء راس لانوف والوحدات الخدمية الأخرى".
وتهدف شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، على المدى الطويل، إلى تصدير 60 بالمئة من الإنتاج، كما أنّه من المتوقّع أن يتم تشغيل خطّ الإنتاج الثاني لمصنع البولي ايثيلين بحلول شهر مايو 2020.
وتشمل خطط التوسع الأخرى إعادة تشغيل مصنع الإيثيلين، كما تعتزم المؤسسة الوطنية للنفط تنظيم دورات تدريبية للرفع من المهارات الفنية للعاملين بالشركة.
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