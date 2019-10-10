إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من البانجو والحشيش في قنا



فيما ألقت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع وحدة مباحث بندر قنا، برئاسة الرائد محمد مغربي، القبض على مندوب بإحدى شركات الأدوية، بتهمة الاستيلاء على مليوني جنيه، من مواطنين بحجة توظيفها بقنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، اخطارًا يفيد ضبط، أسامة.ح.م، 25 عامًا، مندوب أدوية، بتهمة الاستيلاء على مليوني جنيه من المواطنين، بحجة توظيفها في مجال الأدوية.



وقامت وحدة المباحث بعمل التحريات اللازمة بقيادة النقيب أحمد حماد، معاون أول وحدة مباحث بندر قنا، والتي أوضحت قيام المتهم بالحصول على مليوني جنيه، من 9 مواطنين لتوظيفها، مقابل اعطائهم أرباح شهرية، وتوقف عن صرف الأرباح منذ 4 أشهر، ولاذ بالفرار.



وتم ضبط المتهم بعد التوصل إليه في الأقصر، وتم ضبطه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



وفي سياق منفصل، ضبطت مباحث الأموال العامة بقنا، برئاسة العميد صلاح أبوسحلي، رئيس فرع مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، مدير إيرادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرع دشنا، شمال محافظة قنا، بتهمة اختلاس 44 ألف تحصيل فواتير من المواطنين.



تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة دشنا برئاسة العميد شريف صبيح نائب مأمور المركز، بضبط كمال.ا.ا.د، 56 عامًا، مقيم بدشنا، ومدير إيرادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدشنا، بتهمة اختلاس 44 ألف و500 تحصيل فواتير من المواطنين.



وأثبتت التحريات أن وردت معلومات لمباحث الأموال العامة بقنا، بأن المتهم يقوم بتحصيل فواتير من المواطنين وعدم توريدها للشركة ويختلسها لحسابه الخاص، عندما تم القبض عليه قام بسداد مبلغ 27 ألف و500 جنيه، وتعهد بسداد المبلغ المتبقي، وتم التحفظ على المتهم، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، عاطل، بحوزته كمية كبيرة من البانجو والحشيش المخدر، بمنطقة المعنا بقنا.حيث تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد ضبط سيد.م.م، 45 عاما، عاطل مقيم قسم اول السلام القاهره بالسياره رقم ا د ٥٣٤٦، وبحوزته ١٢ كيلو بانجو و١٠ فرش حشيش، بمنطقة المعنا بقسم قنا أثناء نقل كمية المخدرات لترويجها.تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.