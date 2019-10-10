ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. الداخلية: إحباط محاولة استهداف أحد الارتكازات الأمنية بالعريش ومقتل إرهابي

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:50 م
Advertisements
عاجل.. الداخلية: إحباط محاولة استهداف أحد الارتكازات الأمنية بالعريش ومقتل إرهابي
أرشيفية
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
نجحت وزارة الداخلية في إحباط محاولة استهداف أحد الارتكازات الأمنية بالعريش بعمل انتحاري، وذلك حسبما ذكرت فضئية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأوضحت الداخلية، أن منفذ الهجوم كان يرتدي حزام ناسف، وقتل قبل أن يتمكن من تنفيذ العملية.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وزارة الداخلية أخبار مصر أخبار
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
-
x
21:45
-
جمهورية الكونغو
البرازيل
1
x
14:00
1
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
2
x
20:45
0
المجر
سلوفاكيا
0
x
20:45
0
ويلز
هولندا
0
x
20:45
0
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
3
x
20:45
0
سان مارينو
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
5
x
14:00
0
اليمن
بنجلاديش
0
x
14:00
2
قطر
سوريا
2
x
16:00
1
جزر المالديف
عمان
2
x
17:00
0
أفغانستان
السعودية
3
x
17:25
0
سنغافورة
العراق
2
x
18:00
0
هونغ كونغ
الأردن
0
x
18:00
0
الكويت
الإمارات
5
x
18:00
0
إندونيسيا
لبنان
2
x
18:00
1
تركمنستان

DMCA.com Protection Status