عاجل.. الداخلية: إحباط محاولة استهداف أحد الارتكازات الأمنية بالعريش ومقتل إرهابي
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:50 م
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
نجحت وزارة الداخلية في إحباط محاولة استهداف أحد الارتكازات الأمنية بالعريش بعمل انتحاري، وذلك حسبما ذكرت فضئية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
وأوضحت الداخلية، أن منفذ الهجوم كان يرتدي حزام ناسف، وقتل قبل أن يتمكن من تنفيذ العملية.
Advertisements
- عاجل.. إحباط هجوم انتحاري ثالث في الأنبار العراقية
- عاجل.. بيان هام من الداخلية العراقية بشأن هجوم إرهابي انتحاري بـ"بغداد"
- عاجل.. تفاصيل الهجوم الانتحاري الذي هزَ العاصمة العراقية "بغداد"
- عاجل.. ننشر الصور الأولى لتفجير انتحاري نفسه بـ"بغداد"
- عاجل.. الأدلة الجنائية تعاين موقع تفجير الإرهابي نفسه في مسطرد
- 5 تحركات من الحكومة بعد إحباط تفجير كنيسة العذراء.. تعرف عليهم
- عاجل.. إحباط هجوم إرهابي بحزام ناسف على كمين "بطل 5" بالعريش (صور)
- أول صور لشهيد الهجوم الإرهابي على كمين بالعريش (صور)
المزيد عن: وزارة الداخلية أخبار مصر أخبارتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر