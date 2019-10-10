نجم برشلونة يكشف سر تألق الفريق في الفترة الأخيرة

كشف نجم نادي برشلونة، فرينكي دي يونج، عن السبب الحقيقي وراء تحسن مستوى الفريق في الأونة الأخيرة، خاصة بعد البداية الغير جيدة للفريق في بطولة الدوري هذا الموسم، حيث أكد لاعب خط الوسط الهولندي، عن كون الفريق قد تطور بشكل ملحوظ عن بداية الموسم، ولكن لازال هناك وقت للعمل والاجتهاد أكثر وأكثر حتى يصل برشلونة إلى قمة مستواه.





وتحدث دي يونج عن فترته الأولى في برشلونة، وقال: "منذ اليوم الأول لي هنا في برشلونة، قد تعملت الكثير من الأمور، قد تعلمت اللغة الإسبانية، وأعرف جيدًأ أنه بإمكاني أن أتعلم المزيد في الفترة القبلة.





وعن سبب التحسن في مستوى الفريق الكتالوني، قال فرينكي دي يونج: "أعتقد أن الإنتصارات المتتالية تجلب لك شعور رائع، أنا أحب هذه الأمور، لقد تحسنا كثيرًا عن بداية الموسم، وبعد عودة المصابين، حققنا نتائج إيجابية، والأمور أصبحت تسير بشكل طبيعي، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا وللمشجعين".





وعن إختلاف الحياة في إسبانيا وهولندا، قال فرينكي دي يونج: "أعتقد أن الفوراق كبيرة، في برشلونة كل شيء أكبر، النادي هنا هو مركز المدينة، الجميع هنا يحب برشلونة، ح تى الآن أنا لازالت أتجول في الشوارع مرتديًا قبعة، ولا بد لي من التقاط الصورة الغريبة".





يذكر أن فرينكي دي يونج قد إنتقل إلى صفوف برشلونة قادمًا من نادي أياكس إمستردام الهولندي مطلع الموسم الحالي، وسرعان ما نجح اللاعب في الحصول على مكان أساسي في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي.