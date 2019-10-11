درو باريمور تهجر السينما من أجل تقديم برنامج الـ"توك شو"!



وقالت نجمة "تشارليز آنجيلز": "لقد تجاوزت أقوى أحلامي بأن أتيحت لي هذه الفرصة لتقديم برنامج حواري يومي، أنا سعيدة حقًا ويشرفني أن أقوم بالظهور ضمن فريق هذا البرنامج مع CBS".



وقال بيتر دون، رئيس محطات CBS التلفزيونية: "نحن متحمسون للغاية للعمل مع درو باريمور Drew Barrymore ولجعل محطاتنا بمثابة مجموعة الإطلاق لأقوى والمع البرامج منذ سنوات عديدة".



وتأتي هذه الأخبار بعد أن اختتمت باريمور تصوير مسلسل الرعب والكوميديا الأمريكي Santa Clarita Diet في نيتفليكس، وكانت عضو لجنة تحكيم في مسابقة المواهب لشبكة سي بي إس، كما ذكرت مجلة "فاريتي".



انضم إلى باريمور كمنتجين تنفيذيين في برنامجها، كريس ميلر وإيمبر تروسديل، اللذان قاما أيضًا بإنتاج Santa Clarita Diet، وقد سبق للممثلة أن أجرت مناقشات مع تليفزيون Warner Bros. في عام 2016 حول تقديم أحد البرامج النهارية، لكن المشروع لم يجتمع أبدًا.



ليس التمثيل أو تقديم البرامج خيارها الاساسي، حيث يبدو أن الممثلة، تهتم بأطلاق علامات مستخضرات تجميل، حيث افُتتح في بيروت أول متجر مستقلّ في العالم لعلامة (فلاور بيوتي) التي أطلقتها نجمة هوليوود درو باريمور.



وهي علامة لمستحضر غير مجربة على الحيوانات. ويقع متجر(فلاور بيوتي) الحصري، الذي تم افتتاحه بالشراكة مع بيروت لكجوري.



وقد ابتكرت علامة (فلاور بيوتي) نجمة هوليوود درو باريمور الحائزة على جوائز عدة ودرو هي منتجة ومخرجة وسيدة أعمال وقد أطلقت ماركتها انطلاقًا من فلسفة تمكين النساء التي تؤمن بها: وهي أن المرأة تستحق أكثر المنتجات فعالية بأسعار تكون في متناول الجميع.











أعلنت شبكة تليفزيون "CBS" عن تعاقدها مع الممثلة الأمريكية درو باريمور لتقديم برنامج حواري مشترك خلال النهار على قنواتها والذي يهدف إلى إطلاق مدرجات الموضة في عروض موسم خريف عام 2020.