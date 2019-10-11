جرعة مخدرات زائدة تنهي حياة صديق ديمي لوفاتو !



وأشارت الممثلة الشهيرة ذات الـ 27 عامًا في قصصها على موقع Instagram أنها فقدت صديقها توماس ليل الثلاثاء، بعد معركته مع تعاطي المخدرات، قائلة إنها "مُدمرة" بسبب تلك الخسارة.



وحثت معجبيها في مشاركة ثانية على مساعدة أي شخص يعرف من يكافح الإدمان: قائلة: "الإدمان ليس مزحة، اكتسبت السماء هذا الملاك الجميل الليلة الماضية بسبب هذا المرض الرهيب، سأفتقدك دائمًا".



كانت وسائل إعلام أمريكية قد كشفت العام الماضي أن مغنية البوب ديمي لوفاتو Demi Lovato قد نُقلت إلى مستشفى في لوس أنجلوس للاشتباه بتناولها جرعة زائدة من المخدرات، تناولت تقارير أنه تم إعطاء لوفاتو عقار نلوكسن الذي يعالج الجرعات الزائدة من المخدرات، بعد الاشتباه في تعاطي الهيروين.



كما عانت ديمي من مرض عقلي واضطرابات في الأكل لسنوات، وكسرت صمتها لأول مرة بشأن إدمانها وصراعاتها في أغسطس 2018، وشاركت آخر المستجدات حول صحتها وناقشت معركتها المستمرة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي.



جاء في بعضه: "أود أن أشكر الله على إبقائي على قيد الحياة وبصحة جيدة"، قبل أن تشيد بمعجبيها على دعمها لها خلال السراء والضراء.



في سياق مختلف، كانت لوفاتو قد اعتذرت عن زيارتها لإسرائيل ونشرها العديد من الصور هناك، وأكدت أنها تجاهلت نصيحة المقربين منها بـ"تجاهل الأمر" في أعقاب الضجة التي أحدثتها زيارتها، مؤكدة، في موقف غير معتاد من النجوم العالميين، أن الزيارة لا تعبر عن أي موقف سياسي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وكانت ديمي لوفاتو قد نشرت مجموعة من الصور لها وهي في البلدة القديمة في مدينة القدس، وأخرى توثق تعميدها في نهر الأردن، معلقة عليها بالقول: "أنا مغنية أميركية. وقد نشأت على تعاليم المسيحية، ولديّ أسلاف يهود. عندما تم عرض الفرصة علي لزيارة الأماكن التي قرأت عنها في الإنجيل، قلت نعم".



وأضافت أنها "لم تشعر من قبل بمثل هذه الروحانية والقرب من الله" أثناء زيارتها، وهو شيء كنت أفتقده خلال الأعوام القليلة الماضية".











كشفت النجمة الأمريكية ديمي لوفاتو عن حزنها العميق على وفاة صديقها توماس بعد صراعه مع إدمان المخدرات، شاركت مغنية "Sober" الأخبار المحزنة للجماهير عبر مشاركة يوم الأربعاء.