"معارضة للبشير".. من هي "نعمات عبد الله" أول رئيسة للقضاء في السودان‎؟

تسعى حكومة عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان لتمكين المرأة السودانية وزيادة دورها في المجتمع السوداني، قد شكل حمدوك حكومة انتقالية لاتخلو من وجود المرأة السودانية ، قد ضمت الحكومة 4 سيدات وهم أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية، لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، وولاء البوشي ووزيرة الشباب والرياضة، انتصار الزين صغيرون وزيرة التعليم العالي.

استطاعت القاضية نعمات عبد الله محمد فرض اسمها على الساحة السياسية والثورية بمواقفها التي تمهد الطريق للوصول إلى خريطة واضحة للمستقبل السودان، قرر المجلس السيادي، في خطوة تاريخية تعيين عبدالله كأول قاضية في منصب رئيسة القضاة.

أكد المحامي سمير شيخ الدين لقناة الحرة، أن تعيين "نعمات" بمنصب رئيسة القضاة خلق ردود الفعل بين من مؤيد، وبين معارض يصفها بـ"عديمة الكاريزما" لن تنجح في تغيير شيئًا في القضاء السوداني.

أول قاضية

في خطوة جديدة للسودان، كشف مجلس السيادة فى السودان، اليوم الخميس، تعيين القاضية نعمات عبد الله، رئيسا لسلطة القضاء، لتكون أول سيدة تتقلد هذا المنصب فى تاريخ السودان.

أعلن مجلس السيادة فى بيان اليوم، أن عين القاضية نعمات عبد الله رئيسا للقضاء، والقاضى السابق تاج السر الحبر، نائبا عاما، قد جاءت تعيين رئيس القضاء والنائب العام فى السودان، بعد اجتماع مشترك لمجلسى السيادة والوزراء، قبل عدة أيام، نسخة من الوثيقة الدستورية، تمنح مجلس السيادة الحق فى تسمية المنصبين.

نعمات عبد الله

تعيش القاضية نعمات عبدالله محمد خير في مدينة الكاملين بولاية الجزيرة، قد التحقت بالسلطة القضائية قبل انقلاب البشير المسمي بانقلاب الانقاذ بسنوات، في مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

عملت عبد الله في محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، و‏تدرجت فى المناصب بالسلك القضائى حتى وصلت لمنصب قاضى محكمة عليا، تعد نعمات أحد مؤسسى نادى القضاة السوداني، ولاتنتمي نعمات سياسيا لعي حزب.

معارضة للبشير

تملك نعمات تاريخ في معارضة حكم البشير الظالم، فقد شاركت في الحراك الثوري، كانت من ضمن من شاركوا في وقفات احتجاجية بموكب القضاء، كما شاركت بوقفات احتجاجية اخري، تولت ساحة العمل الثوري .

رفضت نعمات طعن من وزارة الأوقاف في 2016 ضد الإنجيلية السودانية، قد أصدرت المحكمة العليا الدائرة الإدارية ، قرارا بشطب الطعن بطريق الإستئناف بالرقم 172/2015م بتاريخ 8 نوفمبر 2016، قد رفعت وزارة الإرشاد والأوقاف قضية ضد الكنيسة الإنجيلية المشيخية السودانية برئاسة القاضية نعمات.

توافق ثوري

أعلنت القوات المسلحة السودانيةقد أعلنت في 20 أغسطس الماضي، أن السيدة نعمات عبدالله، ستؤدي القسم، أمام رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في منصب رئيس للقضاء.

وأضافت القوات المسلحة، في بيان علي موقع "فيسبوك"، أنه يوجد التوافق بين قوى "إعلان الحرية والتغيير"، والمجلس العسكري على تعيين نعمات عبدالله رئيسا للقضاء، كما ستكون القاضية نعمات عبدالله أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان.

كان عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني قد أعلن عن خطة شاملة لتمكين المرأة وحل مشاكر السودان الاقتصادية ورفع اسم السودان من قوائم الدول الداعمة لارهاب، بالإضافة إلي حل مشكلة الصراعات المسلحة مع الاقليات ضمن دور الحكومة في حل مشاكل الفساد الذي تراكم طيلة 3 عقود من حكم البشير.