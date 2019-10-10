كهربا في الأهلي.. مدير تعاقدات القلعة الحمراء يكشف الحقيقة
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:45 م
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تصدر كهربا لاعب فريق نادي أفيس البرتغالي حديث السوشيل ميديا الفترة الأخيرة، بعد تداول أنباء حول انتقال محمود عبد المنعم كهربا للنادي الأهلي، لتخرج اللقعة الحمراء عن صمتها لتكشف حقيقة تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب كهربا.
مدير تعاقدات القلعة الحمراء يكشف حقيقة انتقال كهربا للأهلي
وكشف مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلي، أمير توفيق تصريحات حقيقة انتقال كهربا لنادي الأهلي، موضحًا أن الأهلي لا يمكنه سلك هذه الطرق للتعاقد مع اللاعبين، مؤكدًا أن نادي القلعة الحمراء على درجة عالية من الإحترافية".
وتحدث "توفيق" عن حقيقة انتقال كهربا للأهلي، موضحًا أن اللاعب كهربا من أحد اللاعيبة المميزة، كما يمثل كهربا إضاقة مميزة لأي نادي، وتابع قائلًا: "كهربا حتى الآن لاعبًا في صفوف نادي أفيس البرتغالي، وحتى هذه اللحظة لم يوقع اللاعب على أي عقود انضمام لصفوف النادي الأهلي".
توفيق: الأهلي يحترم عقد كهربا مع فريقه البرتغالي
وأضاف "توفيق" أن كهربا يملك عقد طويل الأمد مع فريقه البرتغالي، مؤكدًا على احترام النادي لهذا التعاقد، كما يسلك الأهلي الطرق الشرعية عند التفاض مع أي لاعب، واختتم قائلًا: "حالة رغبتنا في الحصول على توقيع كهربا سوف نذهب إلى ناديه البرتغالي الذي يملك كامل الحق في مسألة التفاوض مع اللاعب".
كهربا بزي الأهلي في مباراة أتلتيكو مدريد
ويذكر أن اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، ارتدى قميص النادي الأهلي، حيث شارك في التشكيل الأساسي لمباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في لقاء ودي تحت شعار "معًا من أجل السلام".
هدف كهربا في مرمي فاماليكاو في الدوري البرتغالي
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