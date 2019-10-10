كهربا في الأهلي.. مدير تعاقدات القلعة الحمراء يكشف الحقيقة

تصدر كهربا لاعب فريق نادي أ فيس البرتغالي حديث السوشيل ميديا الفترة الأخيرة، بعد تداول أنباء حول انتقال محمود عبد المنعم كهربا للنادي الأهلي، لتخرج اللقعة الحمراء عن صمتها لتكشف حقيقة تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب كهربا .

مدير تعاقدات القلعة الحمراء يكشف حقيقة انتقال كهربا للأهلي

وكشف مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلي، أمير توفيق تصريحات حقيقة انتقال كهربا لنادي الأهلي، موضحًا أن الأهلي لا يمكنه سلك هذه الطرق للتعاقد مع اللاعبين، مؤكدًا أن نادي القلعة الحمراء على درجة عالية من الإحترافية".





وتحدث "توفيق" عن حقيقة انتقال كهربا للأهلي، موضحًا أن اللاعب كهربا من أحد اللاعيبة المميزة، كما يمثل كهربا إضاقة مميزة لأي نادي، وتابع قائلًا: " كهربا حتى الآن لاعبًا في صفوف نادي أفيس البرتغالي، وحتى هذه اللحظة لم يوقع اللاعب على أي عقود انضمام لصفوف النادي الأهلي".





توفيق: الأهلي يحترم عقد كهربا مع فريقه البرتغالي



