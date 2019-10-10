بالصور.. محمد هنيدي وهاني مهنا وهند رضا ودنيا عبدالعزيز يصلون عزاء الراحل طلعت زكريا

توافد عدداً من النجوم اليوم الخميس علي عزاء الراحل طلعت زكريا، والذي أقيم بمحيط مسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين عقب صلاة المغرب، حيث حرص كلا من الفنان محمد هنيدي، والفنانة هند رضا والفنانة دنيا عبدالعزيز، والموسيقار هاني مهنا علي تقديم واجب العزاء، العزاء ذلك عقب صلاة العشاء،وسط ازدحام شديد.

















حيث رحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا أول أمس الثلاثاء، بعد وعكة صحية مفاجئة وشديدة نقل علي أثرها لاحدي مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، عن عمر يناهز ال 95 عاماً، وسط دموع أهله وأصدقائه وجمهوره ومحبيه.





يذكر أن الفنان طلعت زكريا من مواليد محافظة الإسكندرية عام (1960)، درس وتخرج من قسم الفنون والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قدم عدداً من الأعمال الدرامية التليفزيونية والسينمائية والمسرحية، تزوج وأجب ابنته إيمي طلعت زةريا وتعمل كممثلة، وابته عمر ويعمل مدير إنتاج، كانت له آراء سياسية حيث كان من أكثر المشاهير رفضاً لثورة الخامس والعشرين من يناير، وقام بزيارة الرئيس السابق حسني مبارك في السحن، أثناء محاكمته غفي أحدي القضايا الموجهة إليه بعد نجاح ثورة يناير.





جدير بالذكر أن من أبرز أعمال الراحل طلعت زكريا مسرحيات ( البعبع، دو ري مي فاصوليا، كحيون ربح المليون، وراء كل مجنون إمرأة، باب حاب موز، سكر انم،





كما قام بتقديم وبطولة فيلم (طباخ الريس) والذي أنسب له شهرة كبيرة كما حقق إيرادات عالية علي شباك التذاكر، وعقب نجاح الفليم توطدترالعلاقة بين ظلعت زكريا واارئيس السابق حسني مبارك بشكل كبسر، وقام الرئيس السابق بدفع مبلغ 8 مليون جنيه لمصاريف لعلاج الفنان طلعت زكريا بعد إصابته بفيروس خطير أدخله في غيبوبة لمدة شهرين، ولكنه بعد إمتثاله للعلاج بالخارج تم شفائه.





للفنان طلعت زكريا أيضاً عدداً كبيراً من الأفلام السينمائية الناجحة والتميزمن أبرزها ( أبو علي، غبي منه فيه، أوعي شوك، عوكل، حاحا وتفاحا، سيد العاطفي، قصة الحي الشعبي، صياد اليمام، الفيل في المنديل، طباخ الريس، حريم كريم، حرامية في تايلاند، كلم ماما، التجربة الدنماركية، ولا في النية ابقي، الرجل الأبيض المتوسط، اليد أبو العربي وصل، كلام في الحب).