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صدمة كبرى.. زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بطرد نجم الفريق خارج أسوار البيرنابيو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:35 م
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صدمة كبرى.. زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بطرد نجم الفريق خارج أسوار البيرنابيو
زيدان
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن قرار زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بطرد نجم الفريق خارج أسوار ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وذكرت صحيفة "دون بالون" إن زيدان لا يوافق على عودة داني سيبايوس إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء إعارته إلى أرسنال الإنجليزي.

زيدان رفض عودة سيبايوس بصفة نهائية ، رغم الحالة المميزة التي ظهر عليها اللاعب مع المدفعجية هذا الموسم وتسجيله للعديد من الأهداف، حيث يرى الفرنسي أن الفريق ليس بحاجة لخدماته.

ويأمل ريال مدريد في التعاقد مع كريستيان إيريكسن نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة مع إضافة المزيد من الصفقات في الصيف، بعيدا عن عودة سيبايوس الذي يقدم مستويات مميزة برفقة الجانرز.
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