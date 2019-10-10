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"التعبئة والاحصاء": التضخم يسجل أدنى مستوى في 7 سنوات

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:36 م
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التعبئة والاحصاء: التضخم يسجل أدنى مستوى في 7 سنوات
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
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الفجر الاقتصادي
 
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تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية من 7.5 % فى أغسطس إلي 4.8 % فى سبتمبر ليسجل أدني مستوي منذ ديسمبر 2012، وعلى أساس شهري، لم يطرأ أي تغير بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الأغذية، تراجع أيضا إلى 2.6 % في سبتمبر من 4.9 % في أغسطس .

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز: "النزول قوي ... السبب الرئيسي زيادة معروض الخضراوات والفواكه من جانب الحكومة هذا العام مقارنة بالعام الماضي".

وكانت أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية تشهد في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وحتى نهاية النصف الأول من هذا العام وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم وهو ما دعم حدوث انخفاض ملحوظ ببعض أسعارها.

وبحسب بيانات رفينيتيف، فإن معدل التضخم المسجل في سبتمبر هو الأدنى منذ ديسمبر 2012 تقريبا.

وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد المصري في شعاع لتداول الأوراق المالية: "شهرا سبتمبر  وأكتوبر  من هذا العام استفادا بشكل كبير من تأثير سنة الأساس وقد تكون القراءة القادمة أقل لو لم تكن هناك أي مفاجآت سيئة على جانب الخضروات والفاكهة" .

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016 ، وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة .

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة، زاد معدل الفقر في مصر إلى 32.5 بالمئة في 2017-2018 من 27.8 بالمئة في 2015، وقيمة خط الفقر 8827 جنيها في السنة للفرد .

وتراجع متوسط الإنفاق الكلي للأسرة المصرية إلى 51 ألفا و400 جنيه في 2017-2018 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويبلغ متوسط الدخل السنوي للأسرة 58 ألفا و900 جنيه .


وتغطي مصر 88.5 بالمئة من الأسر بالدعم التمويني حتى أكتوبر 2018 .


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