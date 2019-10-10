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متصلة: "في حاجة غلط بعملها كل يوم ومش عارفة أتوب".. وداعية إسلامي يرد (فيديو)

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:35 م
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متصلة: في حاجة غلط بعملها كل يوم ومش عارفة أتوب.. وداعية إسلامي يرد (فيديو)
الشيخ إسلام رضوان
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كساب أحمد
 
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تساءلت متصلة تدعى سماح، عن كيفية الابتعاد عن ارتكاب الذنوب والمعاصي، قائلة: "فى حاجة بعملها غلط كل يوم ومش عارفة أبتعد عنها، بحس إني أنا كفيفة وانا بعمل الحاجة دي، نفسي أعرف طريقة للابتعاد عن هذه المعصية تمامًا".

من جانبه قال الشيخ إسلام رضوان، الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج "وبكرة أحلى"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، إن المتصلة لديها طريقين، الأول: الإستمرار على المعصية والابتعاد عن الله، وهذا أمر غير مطلوب، والثاني: محاولة الابتعاد عن المعصية قدر الإمكان، وفي نفس الوقت السير في طريق الله، معقبًا: "عليكي قدر المستطاع الابتعاد عن المعصية، والاقتراب من الله عز وجل، وجهاد النفس بالاستمرار للابتعاد عن هذه المعصية".

وتابع أن المسلم عليه أن يصارع الشيطان، وعندما يقوم بارتكاب المعصية، عليه أيضًا أن يكرر التوبة، متابعًا: "البني آدمين أصحاب أخطاء ومعصية، ولكن عليه أن يرجع إلى الله ويتوب إليه فور ارتكابه أي معصية".

من جانب آخر، أوضحت دار الإفتاء عبر موقع "الفيسبوك"، أن الزكاة جائزة على هيئة أدوية تناسب احتياجات المرضى من الفقراء والمساكين، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هذه الأدوية مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم.

وأضافت "دار الإفتاء"، أن المقصود من الزكاة سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.
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