حجي يصفع "حمد الله".. ويؤكد لن يلبي مستقبلا أي دعوة لتمثيل أسود الأطلس

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أوضح مصطفى حجي مساعد المدير الفني لمنتخب المغرب حقيقة تواصله مع عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، من أجل الانضمام إلى معسكر أسود أطلس.



وكان حمد الله قد نفى رفضه استدعاء المنتخب، مؤكدا عدم وجود تواصل الجهاز الفني أو اتحاد الكرة المغربي معه من أجل الانضمام إلى معسكر المنتخب.



وقال حجي في تصريحات إذاعية إلى "راديو مارس": "تواصلت مع حمد الله كثرا، وفي العديد من المرات لم يكن يجيب على الهاتف".



وأضاف: "خلال آخر اتصال معه، أكدت له اهتمام خاليلوزيتش به، وأنه من ضمن اللاعبين الذين يمكن الاعتماد عليهم مستقبلا بشرط أن يتطور ويستعيد مستواه التهديفي الذي كان عليه في الموسم الماضي".



وكان حمد الله قد حصد لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 هدف في الموسم الماضي، عكس الحالي الذي سجل خلاله هدفا وحيدا رغم مرور 8 جولات.



وتابع: "حمد الله أخبرني بعدم جاهزيته لانضمام لمعسكر المنتخب لأنه مستاء بسبب تجاهل اختياره في القائمة الأولى للمنتخب المغربي التي واجهت بوركينافاسو والنيجر وديا والقائمة الحالية المختارة لودية ليبيا".



وأكمل: "وأخر اتصال كان معي المدرب خليلوزيتش، وقلت لحمد الله أن يضع صفحة الماضي خلف ظهره، وأن يواصل العمل ويتخلص ذهنيا من رواسب الأمس القريب، إلا أنه فاجأني بقوله إنه يرفض مستقبلا أي دعوة سيتلقاها لتمثيل الأسود".



وأوضح: "اللاعب أخبرني أنه ليس جاهزا لتلبية أي دعوة، لأن لديه بعض المشاكل، متمنيا حظا سعيدا وموفقا للمنتخب في بقية المشوار".



وانهى مساعد المدرب حديثه قائلا: "أتمنى أن ننتهي من هذه القصة سريعا، يوجد النصيري وعليوي وهم متألقين حاليا، إضافة لعناصر أخرى، وشخصيا مللت الحديث عن هذا الموضوع وإقحامي كل مرة في الجدل المثار بشأنه".



يذكر أن حمد الله كان قد غادر معسكر المغرب، قبيل إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر، وأعلن اتحاد الكرة، عن معاناة اللاعب من إصابة على مستوى الظهر، لينفي مهاجم النصر تعرضه لإصابة من خلال فيديو تم نشره أثناء قيامه بتدريبات شاقة يستحيل أن يقوم بها أي لاعب مصاب، موضحا أن تصرفه جاء عل خلفية مشاحنات حدثت بينه وبين بعض اللاعبين في المعسكر.



وكان حمد الله قد توج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 هدف في الموسم الماضي، في حين سجل خلال الموسم الحال هدفا وحيدا رغم مرور 8 جولات.

