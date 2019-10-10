عاجل - كلوب يحسم موقفه من قيادة ألمانيا

حسم الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، موقفه من تولي مهمة تدريب المنتخب الألماني خلفًا ليواكيم لوف.
أوضح كلوب في مقابلة بثتها شبكة ماغينتا التلفزيونية، اليوم الخمبس: "لا أشعر بهذا ولا أفكر فيه الآن، لا يمكنني القول إنني الشخص المناسب لهذه المهمة بنسبة 100%".
وأشار إلى أنه قد يفكر في الأمر إذا أثيرت هذه المسألة في أي وقت، ولكن ليس الآن.
واختتم المدرب الذي يمتد عقده مع ليفربول حتى 2022: "حتى الآن أشعر بسعادة بالغة لما قدمته".
وحقق يورجن كلوب لقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز في العام الماضي بعد غياب منذ عام 2005 على أخر لقب للريدز في الشامبيونز ليج، ليحقق البطولة الأغلى الأوروبية ويعيدها من جديد لخزائن النادي، بعد تغلبه على توتنهام في النهائي بهدفين نظيفيين.
كما توج بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما قبل انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجديد.
كما حقق كلوب المركز الثاني في بطولة الدوري للموسم الماضي بعدما تعدى حاجز الـ90 نقطة في صراع شرس مع بطل البريميرليج مانشستر سيتي.
وفي الموسم الحالي حقق كلوب 5 أنتصاراات متتالية في البريميرليج، بالاضافة ل9 أنتصارات في نهاية الموسم الماضي، ليحقق 14 انتصار متتالي للمرة الأولى في تاريخ الريدز.