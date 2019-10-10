عاجل - كلوب يحسم موقفه من قيادة ألمانيا

حسم الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، موقفه من تولي مهمة تدريب المنتخب الألماني خلفًا ليواكيم لوف.







أوضح كلوب في مقابلة بثتها شبكة ماغينتا التلفزيونية، اليوم الخمبس: "لا أشعر بهذا ولا أفكر فيه الآن، لا يمكنني القول إنني الشخص المناسب لهذه المهمة بنسبة 100%".







وأشار إلى أنه قد يفكر في الأمر إذا أثيرت هذه المسألة في أي وقت، ولكن ليس الآن.







واختتم المدرب الذي يمتد عقده مع ليفربول حتى 2022: "حتى الآن أشعر بسعادة بالغة لما قدمته".



