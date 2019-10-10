جهود أمنية للوصول لأهلية طفلة عثر عليها بحوزة متسولة بشبرا الخيمة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها في الوصول لأهلية طفلة عثر عليها بحوزة متسولة بشبرا الخيمة، تستغلها في استعطاف المارة والتسول بها، وأفادت المتهمة بأقوالها أن والدى الطفلة هما من أتوا بها إليهم وتركوها.





تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمه، بلاغا من بعض المواطنين بعثورهم على طفله عليها علامات تعذيب بالكى بالنار تصطحبها سيده متسوله فى شوارع شبرا الخيمه للتسول بها واستعطاف المار فقاموا باستيقافها واخذ الطفله منها واصطحابهما للسلم.









وتم اخطار اللواء طارق عجيز مدير الامن فتم تشكيل فريق بحث قاده العقيد احمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائى، وبسؤال المتهمه اقرت أن والدى الطفلة هو من أتوا بها إليها وتركوها، وتكثف أجهزة الأمن للوصول لأهلية الطفل وكشف ملابسات الواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وعلي جانب آخر أصيب عامل بجرح نافذ بالظهر علي يد زميله بسبب خلافات ماليه بينهما تطورت لمشاجرة تعدي عليه بالضرب بسلاح ابيض " سكين "، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقي اللواء طارق عجيز مدير امن القليسوبية،إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد تلقيه إشارة من مستشفى قليوب التخصصى بوصول أ ك ك 30 سنة عامل مصاب ( جرح نافذ بالظهر ) وتم تحويله لمستشفى الساحل بالقاهره للعلاج.





وبالانتقال وسؤال المصاب قرر بحدوث مشاده كلاميه بينه وبين ا ف غ 20 سنة عامل والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا ( سرقة – سلاح – جرائم أحداث ) بسبب وجود خلافات ماليه بينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب بسلاح ابيض " سكين " محدثا اصابته المشار اليها.



