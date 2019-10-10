الحزن يخيم على وجوه الفنانين في عزاء طلعت زكريا (صور)

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توافد عدد كبير من نجوم الفن منذ قليل، لتلقي واجب العزاء في الفنان الراحل طلعت زكريا وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.



وخيم الحزن على وجوه كل الفنانين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل.



وكان من أول الحاضرين كلًا من أحمد السقا ود.أشرف زكي وهنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي ونجوم مسرح مصر وأيتن عامر وسليمان عيد.



وكان طلعت زكريا قد رحل عنا وسط صدمة كبيرة من أصدقاءه بالوسط الفني وجمهوره.



حيث توفى طلعت زكريا عن عمر ناهز الـ 59 عام إثر تعرضه لأزمة قلبية تسببت في دخوله لإحدى المستشفيات حتى وقت إعلان الوفاة.



وكان خبر وفاته كالصاعقة على أسماعنا، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على كتابة كلمات من القلب تحمل بين طياتها مشاعر الحزن والأسى لفراقه.



آخر ظهور للفان الراحل



وكان آخر ظهور للفنان الراحل طلعت زكريا في حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وكانت تبدو عليه علامات المرض وظل جالسًا.



وكانت هنا الزاهد قد وجهت رسالة للفنان الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور انستجرام، ودعته من خلالها قائلة: يا حبيبي الناس بتحبك اوي، ارجو الدعاء لطلعت زكريا. ان لله و ان اليه راجعون. ربنا يرحمه و يغفر له يارب".



آخر أعماله الفنية



وكان آخر الأعمال الفنية للراحل طلعت زكريا، فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، والذي عُرض في ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا، وريم البارودي، وأمينة، ونرمين ماهر، وبيومي فؤاد، وإخراج محمد سعيد.