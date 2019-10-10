نجم ريال مدريد ينجو من مجزرة زيدان





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة طلب زيدان بيع لاعب وسط نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعد حاجة الفريق إليه.





زيدان يطلب بيع إبراهيم دياز





وكان هناك بعض التقارير التي أشارت إلى أن زيدان طلب من إدارة نادي ريال مدريد بيع إبراهيم دياز لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





حقيقة طلب زيدان بيع دياز





وكشف برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني أن علاقة زيدان بدياز جيدة جدًا ومقتنع به كلاعب ولم يطلب بيعه في يناير نهائي.





مشاركات إبراهيم دياز مع ريال مدريد





ولم يشارك إبراهيم دياز مع ريال مدريد هذا الموسم حتى الآن بسبب كثرة الإصابات والاعتماد على لاعبين آخرين في مركزه.





وقد شارك دياز في 11 مباراة مع نادي ريال مدريد الموسم الماضي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.



