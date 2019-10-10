عاجل - الكشف عن صحة انتقال كهربا إلى الأهلي

كشف محمد فضل الله، خبير اللوائح الدولية عن إمكانية تعاقد النادي الأهلي مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق وديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي، خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم.





وأكد "فضل الله" في تصريحات صحفية اليوم الخميس أنه يحق لنادي ديسبورتيفو أفيس بيع أو إعارة "كهربا" باستخدام البطاقة المؤقتة، حتي يتم الفضل في القضية المقامة ضده من جانب نادي الزمالك لدي الاتحاد الدولي "فيفا".





وأوضح أنه لا يوجد أي سبب يمنع "كهربا" من الإنتقال للأهلي في الوقت الحالي.





وكان "كهربا" رحل عن الزمالك في يوليو الماضي دون علم إدارة النادي، وأعلن إنتقاله لصفوف فريق ديسبورتيفو أفيس، لمدة عامين في صفقة إنتقال حر.





وذكرت تقارير صحفية مؤخرًا أن النادي الأهلي نجح في الحصول على توقيع اللاعب لمدة 4 سنوات ونصف بداية من يناير المقبل.