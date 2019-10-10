وفاة عامل بملوى إثر تناوله حبة "الغلة"



تم تحويلة من قبل الدكتور إسحاق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، عقب وصولة لمستشفى ملوى متأثرًا بحالة تسمم إثر تناولة قرص حفظ الغلال، وعلى إثر ذلك تم تحويلة الى مركز السمسم، وعقب وصولة وفاتة المنية متأثرًا بإصابتة، تحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بالتحفيظ على جثة المتوفي بمشرحة مستشفى المنيا.



ويجدر بالاشارة، شهد ذاك المركز "ملوى " حالة وفاة ربة منزل "أول أمس" الثلاثاء، وفاة حالة آخر متاثرة بحالة تسمم إثر تناولها قرص حفظ الغلال، حيث أكد الدكتور إسحاق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، خلال بلاغ لمركز شرطة ملوى، بوصول "و _ ف _ ع"، 25 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية هور التابعة إداريا لمركز ملوي، وبسؤال أهلية المتوفية أكدوا تناولها قرص حفظ الغلال.



وفي سياق آخر أصيب 3 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكى، بطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق وتم تحويل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملى لتلقي الرعاية الطبية.



وكان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء محمود خليل، تلقى إخطارًا من اللواء مجدى سالم، مدير البحث الجنائي، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على قرية "الجدامى" التابعة اداريًا لمركز بنى مزار والمارة على محافظة المنيا.



وبإنتقال قوات الأمن تبين وقوع حادث انقلاب سيارة سيارة ملاكي أسفر الحادث عن إصابة كلا من: أحمد جلال محمد، 19 عاما، عامل، مقيم بمحافظة الشرقية، مصاب بـ أشتباة كسر فى العمود الفقري، ونزيف بالبطن، و"محمد سيد فوزي إبراهيم "، 48 عاما، مقيم بمحافظة الشرقية، مصاب بـ سحجات وكدمات متفرقة بانجاء الجسد، و"عامر أحمد صبحى يوسف"، 37 عاما، مقيم بمحافظة القاهرة،مصاب بسحجات وكدمات.



وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق، تم تحويل جميع المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملى.







لفظ عامل أنفاسه الأخيرة عقب تناوله قرص حفظ الغلال داخل مستشفى المنيا، تحرر المحضر اللازم حول الواقعة، وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى المنيا.وكان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء محمود خليل، تلقى إخطارًا من اللواء مجدى سالم، مدير البحث الجنائي، بورود بلاغا من قبل مستشفى المنيا العام، يفيد بوصول "عصام _ ص _ ع - أ"، 45 عاما، عامل بمجلس مدينة ملوى، مقيم بقرية الاشمونين.