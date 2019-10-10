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اسباب تراجع اسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 10/10/2019

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:11 م
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اسباب تراجع اسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 10/10/2019
سعر الدولار
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وكالات
 
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تشهد اسعار الدولار أكبر تراجع يومي خلال تعاملات اليوم الخميس، أمام سلة العملات الرئيسية، بضغط من عودة التفاؤل حول المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.

وتراجع إقبال المستثمرون على الدولار الأمريكي والتي ينظر إليها كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين التجاري، مع آمال التوصل إلى صفقة تجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم بعد خلافات دامت لنحو عام ونصف.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه الاجتماع مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه غداً الجمعة خلال تواجده في واشنطن لعقد مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة.

وأفاد تقرير إعلامي اليوم بأن البيت الأبيض يبحث طرح اتفاق العملة الذي تم التوافق عليه مسبقاً مع الجانب الصيني كجزء من الصفقة التجارية المحتملة.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 أسابيع، في حين استقر معدل التضخم الأمريكي على أساس سنوي خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار مقابل اليورو بنحو 0.5 بالمائة لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1021 دولار.

وكسر اليورو حاجز 1.10 دولار خلال تعاملات اليوم للمرة الأولى في نحو أسبوعين وسط التفاؤل التجاري.

وخلال نفس الفترة، تراجع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 107.86 ين، كما هبط بنحو 1.5 بالمائة أمام العملة البريطانية ليصعد الإسترليني إلى 1.2284 دولار مع تزايد آمال إتمام صفقة للبريكست.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-الفرنك)، فشهد خسائر هامشية بنحو 0.08 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 0.9951 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.4 بالمائة ليهبط إلى 98.671.

وخلال التعاملات السابقة خلال اليوم تراجع مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.4% إلى 98.66 ويتجه إلى تكبد أكبر انخفاض فى يوم واحد منذ الرابع من سبتمبر.

وأجج ضعف الدولار ارتفاعا فى اليورو حيث صعدت العملة الأوروبية الموحدة 0.4% لتحقق أعلى مستوى لها منذ أسبوعين عند 1.10335 دولار فى الوقت الذى قلصت فيه صناديق التحوط مراكزها المدينة الكبيرة.

ووقع اليورو فى مرمى الاشتباك الناتج عن حرب تجارية ممتدة بين الولايات المتحدة والصين حيث يواجه الاقتصاد المرتبط بالتجارة صعوبات للمضى قدما هذا العام ودفع العملة للانخفاض بنسبة 4% منذ بداية العام.

وارتفعت العملة الصينية فى المعاملات الخارجية لليوم الثاني،إذ صعدت 0.3% مقابل الدولار لتصل إلى 7.1145 يوان للدولار.

وارتفع الجنيه الاسترلينى 0.4% إلى 1.2247 دولار على الرغم من أنه لا يزال قريبا من أدنى مستوياته منذ شهر، وذلك وسط حالة من الضبابية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قبل نشر مجموعة بيانات بريطانية.
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