النصر يتعادل مع حرس الحدود استعدادا للموسم الجديد

Advertisements

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة سيد عيد، مع فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشري، بدون أهداف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس، علي ملعب النصر ضمن الإستعداد للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.



جاء المباراة قوية ومليئة بالندية وغلب عليها طابع المباريات الرسمية مما أدى إلى إصابة لاعب حرس الحدود محمد تاحا في الشوط الأول .



وحرص سيد عيد علي تجربة هدد كبير من لاعبي النصر حيث بدا اللقاء بمصظفي حطيبة في حراسة المرمى وأحمد أشرف وحمودة سمير واسامه الليبي ودخير محمد ومؤمن عاطف وأحمد خليل كالوشا وجودة ايمن ومعتصم شيكا ومحمد العطار وابراهيم بابا، وفي الشوط الثاني دفع سيد عيد بمحمود السيد وكريم الضو واحمد داهش.

وكان النصر قريب من التهديف في الدقيقة 35 الشوط الثاني عندما أرسل اسامه الليبي كرة عرضية رائعة من الجهة اليمني قابلها الضو بضربة رأس أخرجها حارس مرمي الحرس ببراعة.



ويبحث نادي النصر عن مباراة ودية الاسبوع المقبل يختتم بها تجاربه قبل انطلاق الموسم الجديد بمواجهة كوكاكولا في افتتاح الدوري يوم 21 اكتوبر الجاري علي ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية.



وقام الجهاز الفني للفريق النصر بقيد11 لاعبين من الحرس القديم وهم: مصطفى حطبيه، وحازم ممدوح، وحموده سمير، ومحمد عبد الناصر أوشا، وكريم الضو، ومؤمن عاطف، وأحمد حسين، ومحمد حجاج، ودخير محمد، وبدوى عاشور،ويكا ويساه.



وخاض فريق النصر 14مباراة ودية إلى الآن منذ بداية فترة الإعداد ٠

حيث فاز على حلوان العام 3-0، والاوليمبى 2-0، والأهلى اللبيى 3-1، والالومنيوم2-1، والبنك الأهلي 1-0، وسرس الليان 4-2، ومسافى الاماراتى 8-0 ، و نادى مصر 3-2،واتحاد الشرطة 1-0، وتعادل مع القناة 2-2، والماظة 1-1، والسكة الحديد 1-1، وخسر أمام حرس الحدود 3-2، وطنطا 1-0.



ويقود النصر جهاز فني يضم: السيد عيد مدير فني، وعبد العاطي السيد مدرب عام، ونافع السعيد مدرب، وهاشم الدسوقي مدرب حراس مرمى، ومحمد رفعت طيب، ومحمد مصطفى أخصائي علاج طبيعي، ومدحت محمد إدارى،

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على بقيد 19 لاعب في القائمة الثانية وهم:



1- السنغانى إبراهيم بابا فاى

2- محمود حسونه لاعب القناة

3- محمود السيد لاعب الداخلية

4- أسامة اللبيى لاعب تلا

5- ساهر عبد المنعم لاعب المريخ

6- يوسف مجدى عبد الغنى

7- أحمد جمال حارس مرمى الشباب المسلمين

8- أسلام صبري لاعب نبروة

9- عادل عبد الفتاح لاعب صيد المحلة

10- حسام أشرف لاعب إنبى

11- عاصم شيكا لاعب الترسانة

12-محمد العطار لاعب إنبى

13- أحمد أشرف لاعب إنبى

14- محمد حسن كهربا لاعب إنبى

15-جودة أيمن

16-أحمد الداهشى

17-مصطفى ديدا



- مباريات النصر في الموسم الجديد



1- كوكا كولا× النصر

2- النصر. × سيراميكا كليوباترا

3- منتخب السويس× النصر

4- النصر × بتروجت

5- النجوم × النصر

6- النصر × الزرقا

7- المريخ × النصر

8-النصر × القناة

9- ج شبين× النصر

10- النصر × الترسانة

11- النصر × الداخلية