نائب رئيس شركة روس أتوم: هذا ما طلبه الرئيس "السيسي" عند تنفيذ محطة الضبعة النووية

Advertisements

قال الدكتور جريجوري سوسينن، نائب رئيس شركة روس أتوم الحكومية الروسية، الشركة المنفذة لـ مشروع محطة الضبعة النووية، إن التكنولوجيات الروسية النووية هي الأكثر آمانًا في العالم .



وأضاف "سوسينن"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، أن الجانب الروسي تمكن من توفير أفضل الشروط وأعلي المعايير العالمية لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية المصرية بشكل متكامل، لافتًا إلى أنهم اقترحوا قرض مالي لتمويل هذا المشروع، ووفروا أفضل وأحدث التكنولوجيات النووية، موضحًا أنها الأكثر آمانًا بين التكنولوجيات النووية الموجودة في العالم .



وأشار نائب رئيس شركة روس أتوم، إلى أن شركة روس أتوم الحكومية الروسية هي شركة متقدمة ومتزعمة في المجال النووي في العالم، لافتًا إلى أن نسبة الشركة في السوق النووية تتراوح بين من 30% لـ 50% في العالم، متابعًا: "نحن الشركة الوحيدة في العالم التي تبني المحطات النووية في 12 دولة، وتقدر على تشغيل المحطة النووية في كل عام"، مضيفًا أن الشركة احتلت مكانة متميزة في سوق التكنولوجيا في العالم.



ولفت سوسينن، إلى أن المحطات النووية الحديثة التي تقوم بها الشركة لا تتسبب في أي حوادث؛ لأن الشركة تستخدم أحدث وأفضل التكنولوجيات، مشيرًا إلى أن المحطات تقدر على تحمل الصدمات الزلزالية، وتقدر على تحمل أكبر توسونامي مسجل في العالم.



ونوه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب منهم واشترط أن تكون المحطة النووية بالضبعة قادرة على تحمل ضربة مباشرة من طائرة ثقيلة، والتأكد من الأمان الكامل المحطة النووية.

