كهرباء الإسماعيلية يختتم تدريباته استعدادا لبورتو في القسم الثالث



وتم التعاقد مع 13 لاعبا جديدا هم : مصطفي يسري من دمياط ، و احمد صلاح من الشهداء ، وعبدالله عبد الرؤوف من بورفؤاد ، ومحمد السيد جمال من بلدية الاسماعيلية ، ومحمد السيد العايدي من القنطرة غرب ، ومحمد عادل كاريكا من بلدية الاسماعيلية ، و محمد ياسر من بلدية الاسماعيلية ، وأحمد محمد عبد الفتاح من ابو حماد ، و محمد علاء بكار من الاتحاد السكندري ، وأحمد إبراهيم بعد انتهاء إعارته لفريق أبي صقل ، وعلي محمد علي من وادي دجلة ، ومحمد يونس من صيد المحلة ، وحازم عماد من الاسماعيلي وتم تصعيد لاعبين من قطاع الناشئين هم عمر صلاح وعبد الرحمن الدسوقي.



الجهاز الفني لكهرباء الاسماعيلية



رمضان عبدالله مدير فني ، ووليد صلاح مدرب عام ، وخالد عزب مدرب حراس مرمى ، وبغدادي كمال الدين مدير اداري ، وأحمد الصغير إداري ، و حسام فكري طبيب ، ومحمد عثمان اخصائي إصابات ملاعب، و عبد النبي وأحمد وهاني عمال مهام، وسيد سيكا مدير الكرة.



المباريات الودية



خسر الكهرباء من الاسماعيلي 2-0 ، والمصري 2-1 ، وبتروجيت 2-0 وفاز علي كوكاكولا 2-0 ، وديرب نجم 2-0 ، وطهطا 1-0 ، والمعادي 3-1 ، و القومي 3-1 ،وأبو صوير 12-0 ، وأكاديمية أكفأ 10-0 وتعادل مع بلبيس 1-1



ويواجه كهرباء الإسماعيلية في المباراة الاولي من الدوري السبت المقبل بورتو السويس علي ملعب الكهرباء بالاسماعيليه



وتتضم المجموعة السابعة أندية كهرباء الإسماعيلية، وبورفؤاد، وغزل السويس ، ودمياط، وشباب ميت الخولي، وغزل دمياط ، وشباب ابو شحاته ، و الشهداء ، وبلدية الاسماعيلية ، وأبو صوير ، والنوبة السويسي ، وسماد السويس ، وغزل دمياط



مباريات الدور الأول لكهرباء الاسماعيلية



*الاسبوع الاول



كهرباء الإسماعيلية مع بورتو السويس



*الاسبوع الثاني



سماد السويس مع كهرباء الإسماعيلية



*الاسبوع الثالث



كهرباء الإسماعيلية مع النوبة السويسي



*الاسبوع الرابع



رأس البر مع كهرباء الاسماعيلية



*الاسبوع الخامس



كهرباء الاسماعيلية مع بلدية الاسماعيلية



*الاسبوع السادس



دمياط مع كهرباء الاسماعيلية



*الاسبوع السابع



ابو صوير مع كهرباء الاسماعيلية



*الاسبوع الثامن



كهرباء الإسماعيلية مع الشهداء



*الاسبوع التاسع



غزل السويس مع كهرباء الاسماعيلية



*الاسبوع العاشر



كهرباء الاسماعيلية مع ميت الخولي



*الاسبوع الحادي عشر



غزل دمياط مع كهرباء الاسماعيلية



*الاسبوع الثاني عشر



كهرباء الاسماعيلية مع ابو شحاته



*الاسبوع الثالث عشر



بورفؤاد مع كهرباء الاسماعيلية





اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كهرباء الإسماعيلية تدريبه الرئيسي اليوم استعدادا لملاقاة بورتو في أولي جولات المجموعة السابعة لدوري القسم الثالث بملعب الكهرباء بالاسماعيلية، والمقرر له السبت المقبل.واشتمل التدريب بعض المحطات البدنية وبعض المحطات بالكرة وانتهى التمرين بتقسيمة بين فريقين من اللاعبين.وقام رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء المهندس محمد السيد بحضور المران لتحفيز اللاعبين والشد من أزرهم وحثهم علي الاجتهاد والعمل والظهور بمستوي جيد والمنافسة علي الصعود للقسم الثاني؟واستقر الجهاز الفني لنادي كهرباء الإسماعيلية علي قيد 25 لاعبا بقائمة الفريق للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.وشملت القائمة كلاً من : أحمد ابراهيم ، و ابرهيم حسين ، و محمد احمد عباس ، و محمد بدوي ، و عاصم عادل ، وأحمد عاطف ، و رضا مدحت من قوام الموسم الماضي ، وتم تجديد تعاقد كل من : أحمد السيد عبد الفتاح ، وأحمد حسين عباس، وأحمد غريب ، وأحمد حسن عبد الرؤوف.