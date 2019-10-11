برنامج الاحتفال بمرور ١٠٠ عام على ميلاد إحسان عبد القدوس في سينما زاوية

الأفلام المعروضة











تحتفل سينما زاوية بمرور ١٠٠ عام على ميلاد الأديب الراحل إحسان عبدالقدوس، في الفترة من ١٨ أكتوبر الجاري وحتى مطلع شهر نوفمبر.وتعرض السينما على مدار أسبوعين ١٤ فيلمًا من كتابات الأديب الراحل، إلى جانب معرض لأفيشات الأفلام، إضافة لإقامة ندوات عدة لمناقشة أبرز الأفلام المشاركة في البرنامج.ويأتي البرنامج بدعم من عائلة الأديب إحسان عبد القدوس، وشركة روتانا، وشبكة راديو وتليفزيون العرب ART، وأفلام النصر، والمركز القومي للسینما.ويشمل البرنامج عرض أفلام: "إمبراطورية م، النظارة السوداء، في بيتنا رجل، الراقصة والسياسي، الراقصة والطبال، الخيط الرفيع، الوسادة الخالية، لا تطفئ الشمس، أنا حرة، دمي ودموعي وابتسامتي، شئ في صدري، حتى لايطير الدخان، لا تسألني من أنت، ولا يزال التحقيق مستمرا".يذكر أن الأديب الراحل إحسان عبد القدوس لعب دورًا محوريًا في عالمي الأدب والسينما، حيث قدم قرابة ٦٠٠ رواية وقصة قصيرة، تحولت ٤٩ منها إلى أفلام، بخلاف الأعمال التي قدمت من خلال الدراما التلفزيونية.