برنامج الاحتفال بمرور ١٠٠ عام على ميلاد إحسان عبد القدوس في سينما زاوية
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:46 ص
Advertisements
شيماء عطية
Advertisements
Advertisements
تحتفل سينما زاوية بمرور ١٠٠ عام على ميلاد الأديب الراحل إحسان عبدالقدوس، في الفترة من ١٨ أكتوبر الجاري وحتى مطلع شهر نوفمبر.
وتعرض السينما على مدار أسبوعين ١٤ فيلمًا من كتابات الأديب الراحل، إلى جانب معرض لأفيشات الأفلام، إضافة لإقامة ندوات عدة لمناقشة أبرز الأفلام المشاركة في البرنامج.
ويأتي البرنامج بدعم من عائلة الأديب إحسان عبد القدوس، وشركة روتانا، وشبكة راديو وتليفزيون العرب ART، وأفلام النصر، والمركز القومي للسینما.
الأفلام المعروضة
ويشمل البرنامج عرض أفلام: "إمبراطورية م، النظارة السوداء، في بيتنا رجل، الراقصة والسياسي، الراقصة والطبال، الخيط الرفيع، الوسادة الخالية، لا تطفئ الشمس، أنا حرة، دمي ودموعي وابتسامتي، شئ في صدري، حتى لايطير الدخان، لا تسألني من أنت، ولا يزال التحقيق مستمرا".
يذكر أن الأديب الراحل إحسان عبد القدوس لعب دورًا محوريًا في عالمي الأدب والسينما، حيث قدم قرابة ٦٠٠ رواية وقصة قصيرة، تحولت ٤٩ منها إلى أفلام، بخلاف الأعمال التي قدمت من خلال الدراما التلفزيونية.
Advertisements
- إحسان عبدالقدوس يعود للشاشة بـ"لا تطفئ الشمس" في رمضان
- وزير الثقافة يلتقي بنجل إحسان عبد القدوس
- في ذكرى رحيله الثامنة والعشرين.. ٢٠ معلومة عن الروائي إحسان عبد القدوس (بروفايل)
- مفيد فوزي: السينما المصرية تشهد حالة من "التخبط" (صور)
- نبيلة عبيد: عادل إمام كان مرشحًا لفيلم "الراقصة والطبال" (صور)
- نجل إحسان عبدالقدوس لـ رشا سمير: "أحييتي صالونه من جديد" (صور)
- مفيد فوزي: إحسان عبدالقدوس كان يستحق جائزة نوبل ولكن! (صور)
- نبيلة عبيد تشكر رشا سمير في نهاية ندوة "بطلات في أفلام إحسان عبدالقدوس" (صور)
- في ذكرى رحيل إحسان عبد القدوس.. نظرة على أبرز أعماله السينمائية والتلفزيونية
- في ذكرى وفاته.. ما لا تعرفه عن إحسان عبد القدوس
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن إحسانتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر