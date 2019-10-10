عاجل... مقتل 15 مدنياً و5 من مقاتلي "قسد" جراء القصف التركي





توفي 15 مدنياً جراء القصف التركي على مناطق شمال شرقي سوريا، اليوم الخميس، وكذلك 5 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.





وتجدد القصف المدفعي التركي على تل أبيض ورأس العين شمال سوريا، بعد يوم من بدء الهجوم، الذي بدأته أنقرة، يوم الأربعاء، لإقامة "منطقة آمنة" تبعد فيها الأكراد عن حدودها، وتخطط لإعادة مليوني لاجئ إليها.





لكن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أعلنت مقتل 9 مدنيين في ضربات جوية تركية، وقصف في الهجوم على شمال شرقي سوريا.





وتواصلت الإدانات الدولية للهجوم التركي، كان آخرها دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنقرة لوقف الهجوم "بأسرع وقت ممكن، محذراً من خطر مساعدة تنظيم "داعش" الإرهابي.





ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً، اليوم، لبحث الهجوم التركي.





وقال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، إنه يتحدث مع تركيا الأكراد، بينما تواصل تركيا هجومها على الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في سوريا، وحذر من أن أنقرة ستضرر مالياً بشدة إذا "لم تلتزم بالقواعد".





وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "أحاول إنهاء الحروب، التي لا نهاية لها، وأتحدث إلى كلا الطرفين"، مضيفاً، "أقول إن تركيا ستتضرر ماليا بشدة وبالعقوبات إذا لم يلتزموا بالقواعد، إنني أراقب عن كثب".





إلى ذلك، قالت لجنة التحقيق الدولية حول سوريا، إن العملية العسكرية لأنقرة قد تدفع إلى الفوضى وتهجير السكان، بينما أفاد المرصد السوري بنزوح أكثر من 60 ألف مدني حتى الآن.





وبدأت تركيا هجومها في شمال سوريا، يوم الأربعاء، بغارات جوية وقصف مدفعي، قبل أن تبدأ القوات البرية في عبور الحدود في وقت لاحق من اليوم. انسحبت القوات الأمريكية من المنطقة، مما مهد الطريق للهجوم التركي على القوات الكردية السورية.



قال مسؤولون أكراد وأمريكيون، إن الأكراد، الذين كانوا الحلفاء الأمريكيين الوحيدين في سوريا يقاتلون داعش، أوقفوا اليوم الخميس جميع عملياتهم ضد المتطرفين من أجل التركيز على قتال القوات التركية المتقدمة.



ولم يقدم بيان وزارة الدفاع التركية مزيدًا من التفاصيل حول الهجوم، ولكنه شارك في شريط فيديو قصير عن قوات الكوماندوز، وقالت الوزارة أن الطائرات والمدفعية التركية أصابت 181 هدفًا شرق نهر الفرات في سوريا منذ بدء التوغل.



وتابع مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية: "أن مقاتليهم صدوا الهجمات البرية للقوات التركية".



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا: "إن القوات التركية حاولت المضي قدمًا على عدة جبهات تحت غطاء القصف الجوي والمدفعي لكنها لم تحقق أي تقدم ملموس.



وقال المرصد إنه منذ أن بدأت تركيا عملياتها، قتل سبعة مدنيين.

