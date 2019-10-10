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رئيس مصلحة الجمارك يناقش المعوقات التى تواجه المركز الجمركي "بورسعيد"

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:12 م
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رئيس مصلحة الجمارك يناقش المعوقات التى تواجه المركز الجمركي بورسعيد
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فى إطار التواصل والتفاعل والتشاور المستمر مع مجتمع الأعمال والتجارة وكافة الهيئات والمؤسسات المرتبطة بالعمل الجمركى وجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك وحرصا من مصلحة الجمارك على تقوية الشراكة والعلاقات بينها وبين المجتمع الصناعى والتجارى وسعيها المستمر لتنظيم وتيسير وحوكمة إجراءات الإستيراد والتصدير من خلال تطبيق منظومة النافذة القومية الواحدة للتجارة الخارجية .


وبحضور يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة و محمد تاج رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقه الشرقيه والعديد من جمارك بورسعيد من مديرى العموم ومديرى الإدارات .


بدأ  لقاء السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك مع السيد ممدوح حافظ نقيب مستخلصى جمارك بورسعيد وأعضاء مجلس إدارة النقابة ومجموعة من مستخلصى جمارك بورسعيد وممثلى الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية ( MTS ) .


وفى بداية اللقاء رحب السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ممدوح حافظ نقيب مستخلصى جمارك بورسعيد والسادة الحاضرين .


وقال إن المستخلصين هم أحد أهم الفئات المهمة فى مجال العمل الجمركى ولهم دور هاموفى العملية الجمركية رسمه فى إطار قانون الجمارك ولائحته التنفيذية والتعليمات مشيرا إلى أنه يكن كل الاحترام والتقدير للسادة مستخلصى جمارك بورسعيد ومؤكدا على عمق وقوة العلاقات واعتزازه بموظفي ومستخلصى جمارك بورسعيد والتى قضى فيها فترة من حياته الوظيفية .


كما تحدث ممدوح حافظ نقيب مستخلصين ترحيبه وتقديره لـ " السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وجميع السادة العاملين بمصلحة الجمارك مؤكدا أن جميع مستخلصى جمارك بورسعيد يجتهدون للوصول لاعلى مستوى من الإرتقاء بالمهنة التى نتشرف بها .


ويهدف الإجتماع لمناقشة المشاكل والمعوقات والتحديات التى تواجه العمل بالمركز الجمركي اللوجيستي بجمارك بورسعيد.



والذى يأتى ضمن منظومة النافذة القومية الموحدة بالمناطق الجمركية والرد على أية تساؤلات أو إستفسارات وتقديم الحلول والتيسيرات التى يمكن تقديمها للإسهام في سرعة الإنجاز ودقة العمل وتقديم خدمات أفضل للمتعاملين مع الجمارك لتشجيع التصدير وجذب التجارة والإستثمار وخدمة الاقتصاد القومي.

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