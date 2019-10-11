نجم الحركة هريثيك روشان يكشف كيف أعد نفسه لفيلم "War"







في بداية مقطع الفيديو، نشاهد هريثيك في الفترة التي تلت انتهائه من تصوير فيلم "Super 30"، وقد زاد وزنه ولم يكن يعتقد أنه سيكون قادرًا على تصوير فيلمه التالي "War"، أخبر هريثيك أيضًا متابعيه عبر المقطع أن جسده لم يكن بشكل جيد على الإطلاق وأنه كان يعاني أيضًا من مشكلة انزلاق غضروفي.



ويوضح الفيديو أن هريثيك، عمل بشكل جدي ليستعيد لياقته وبالتالي ثقته بنفسه، حيث نلاحظ مدى ما يبذله من جهد في تمارين صالة الألعاب الرياضية، ونسمع حواره مع مدربه عن تصميمه للعودة إلى نمطه الرياضي الممشوق.



من ناحية أخرى، عند الحديث عن خطة النظام الغذائي لهريثيك، فإنه أكد خلال المقطع، حرصه على الابتعاد عن الوجبات الثقيلة، كما كان يتناول وجبات الطعام على فترات صغيرة.



وفي ذات السياق، يواصل فيلم الممثل بوليوود هريثيك روشان تحقيق النجاح في شباك التذاكر الهندي، حيث حصد إيرادات قوية في يوم إطلاقه في 2 أكتوبر، تجاوزت 53.35 مليون روبية في الهند فقط، وهو رقم قياسي لأعلى الأفلام الهندية ربحًا في اليوم الأول في شباك التذاكر.



ثم يواصل الفيلم طريقه، لجمع 100 مليون روبية في ثلاثة أيام فقط، وقد عبر الفيلم حاجز الـ 200 مليون روبية في أسبوعه الأول، ويستمر في تحطيم الأرقام القياسية.







نشر النجم الهندي هريثيك روشان، مؤخرًا مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، كشف فيه كيف أعد نفسه لفيلمه الجديد "War".