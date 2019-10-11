دينا فؤاد تنشر مجموعة صور لأحدث إطلالتها









وظهرت خلاله بلوك جديد علي موقع تبادل الصور "إنستجرام" حيث كان اللوك بجاكت وبنطلون ابيض اللون





وعلقت علي الصورة:" إيه رأيكم في اللوك الجديد ده"ـ مشيرة إلى أ نها مستاءة منه ولكن رد الجمهور كان علي عكس ما توقعت "دينا" فوصفه احد الجمهور بانه "هادئ وشيك اوي" ووصفته اخري "حلو جدا عجبني اوي" ومدحوا-الجمهور- بجمالها وبساطتها في طلاتها التي دائما تكون مميزة.



وظهرت الفنانة "دينا فؤاد" أول أمس الأربعاء في برنامج "السفيرة عزيزة" والذي تقدم الاعلامية الكبيرة" سناء منصور وجاسمين طه وشيرين عفت ونهي عبد العزيز ورضوي حسن وسالي شاهين" الذي يذاع علي قناة "دي ام سي".





وقدمتها دينا فؤاد المزيعة ساليو وصفتها بانها من الجيل المحظوظ الذي قام باعمال مع عمالقة التمثيل واكتشفها الفنان الكبير الراحل" نور الشريف" في فيلم "الدالي".



وتحدثت بان دورها في قيد عائلي بانه دور مركب وصعب ولكنها تخطتت كل تلك العقد بهذا الدور المركب بحرفية شديدة وتحدثت عن انها تعلمت الكثير من التفاصيل من الشخصيات الصعبة والمركبة في اول مسلسل في مسيرتها الفنية " الدالي" حيث ساعها كثيرا الفنان الراحل او كما وصفته "الاب الروحي لها""نور الشريف".





نشرت الفنانة الشابة" دينا فؤاد" صورَا لها على موقع تبادل الصور "إنستجرام".