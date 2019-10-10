نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 10-10-2019

توقع البنك الدولي، اليوم الخميس، أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 0.6٪ هذا العام مقابل 1.2٪ العام الماضي، مؤكدًا على أن تحسن الناتج المحلى الأجمالى في مصر يقود اقتصادات المنطقة نحو النمو.

عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، لاستقبال الأمطار والنوات بموسم الشتاء.



