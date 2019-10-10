نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 10-10-2019
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:00 م
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الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 10/10/2019.
ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى الجزائر، لتبلغ 293.7 مليون دولار في النصف الأول من 2019، مقارنة بـ 237.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 23.6%.
تراجعت اسعار الأسمنت لليوم الثاني على التوالي ليتراوح نسبة الخفض من قبل ما بين 3 إلي 5 جنيهات للطن لتصبح الأسعار كالتالي:
اشترت شركات التجارة التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، أقطانا بقيمة 157 مليون جنيه من مزراعي الفيوم وبني سويف حتى الآن، وفقا لنظام الشراء الجديد، بحسب البيان الصادر من وزارة قطاع الأعمال العام.
أكدت وزارة المالية، أن ما نشر حول الانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل، عارٍ تمامًا من الصحة؛ موضحة أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من النسخة المبدئية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، ومازال العمل قائمًا عليها.
إختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع، وثاني أسبوع من أكتوبر بإرتفاع جماعى لكافة المؤشرات.
يمضى الدولار فى طريقه صوب تسجيل أكبر انخفاض يومى فى خمسة أسابيع اليوم الخميس.
أعلن المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة لديها خطة طموحة في اطار جداول زمنية محددة للتوسع في تنفيذ المشروع القومي للمجمعات الصناعية.
تم عقد أول مزاد علني بمدينة العبور الجديدة، لبيع عدد (18 محلاً تجارياً + 2 صيدلية) بمساحات تتراوح بين 19م2و 20م2 للمحال التجارية، وحوالي 40م2 للصيدليات، وبلغ إجمالي القيمة البيعية للمزاد ما يقرب من 27 مليون جنيه.
وقع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، عقد إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير الوحدة الإنتاجية لمركز دباغة الجلود بمنطقة الروبيكى.
توفي صباح اليوم الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق بعد معاناته العديد من الأزمات الصحية.
افتتح عمرو نصار وزير التجارة والصناعة يرافقه دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسي فعاليات المعرض والمنتدى التجاري للأسبوع الصناعي الكبير.
التقى عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان بدولة فلسطين، والوفد المرافق له.
توقع البنك الدولي، اليوم الخميس، أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 0.6٪ هذا العام مقابل 1.2٪ العام الماضي، مؤكدًا على أن تحسن الناتج المحلى الأجمالى في مصر يقود اقتصادات المنطقة نحو النمو.
عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، لاستقبال الأمطار والنوات بموسم الشتاء.
توقع البنك الدولى، اليوم الخميس، أن تواصل معدلات النمو الاقتصادي في مصر ارتفاعتها لتسجل 6% بحلول عام 2021، ملمحًا إلى ان انعكاس معدلات النمو الاقتصادي على الفرد يدفع مستويات الفقر للتراجع.
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