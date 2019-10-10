عواقب عديدة تقف أمام ريال مدريد للتعاقد مع إريكسن أبرزها سيناريو كيبا





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود العديد من العواقف التي تقف أمام نادي ريال مدريد لإنهاء التعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب وسط نادي توتنهام.





ريال مدريد يظهر اهتمام كبير بالتعاقد مع إريكسن





وكان نادي ريال مدريد قد أظهر رغبة كبيرة مؤخرا في التعاقد مع إريكسن خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم خط وسط الفريق.





العواقب التي تقف أمام ريال مدريد لضم إريكسن





وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يواجه العديد من العواقب لإنهاء التعاقد مع إريكسن وأبرزها تكرار سيناريو كيبا حارس مرمى تشيلسي حيث رفض نادي ريال مدريد ضمه في يناير مقابل 20 مليون يورو ليضمه في الصيف مجانا ليضمه تشيلسي مقابل 80 مليون يورو.





كما أشارت الصحيفة إلى أن ليفي رئيس نادي توتنهام لن ينتظر حتى الصيف ويخسر لاعب مثل إريكسن مجانا وبالتالي سيطلب مبلغ ضخم جدا من النادي الذي يرغب في ضمه في الشتاء.





استغناء ريال مدريد عن بعض اللاعبين





وكشفت الصحيفة أن نادي ريال مدريد سيحتاج إلى الاستغناء عن بعض اللاعبين في يناير لضم إريكسن حيث يوجد في قائمة الفريق 24 لاعب.





وينتهي عقد إريكسن مع نادي توتنهام بنهاية الموسم الحالي وقرر اللاعب عدم تجديد عقده مع الفريق وخوض تجربة جديده.





وقد شارك كريستيان إريكسن في 15 مباراة مع نادي توتنهام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف أخر.