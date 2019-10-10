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خالد الجندي: الإنسان سيحاسب على سلبيته تجاه المجتمع (فيديو)

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:51 م
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خالد الجندي: الإنسان سيحاسب على سلبيته تجاه المجتمع (فيديو)
خالد الجندي
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أمنية فوزي
 
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يوجد ما يسمى بالشهادة وتجمع؛ النصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الخير.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن كل شيء يراه الإنسان يوميًا منذ أن يخرج من منزله في الصباح عبارة عن أسئلة تحتاج إلى إجابات، موضحًا أن الإنسان مطالب بتقديم النصيحة لغيره؛ ما لم يترتب على ذلك إضرار عليه، وإن ترتب ضرر فلا يتدخل ولكن يتخذ الإجراءات القانونية.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "لو لقيت واحد بيعاكس واحدة أنت مطالب بالتدخل، لو لقيت واحد فاتح زجاج العربية وبيرمي ورقة أنت مطالب بالنصيحة، لو لقيت واحد بيفتري على واحد أنت مطالب بالتدخل، حتى لو لقيت بلاعة مفتوحة أو عمود كهرباء مفتوح، لازم تقف تتخذ موقف".

وأكد "الجندي"، أن الإنسان سيحاسب على سلبيته، مشددًا على أنه يجب على كل إنسان أن يفعل ما عليه تجاه المجتمع وتجاه الآخرين.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن الرقابة المجتمعية ضرورة، لافتًا إلى أن كل إرهابي يخرج من منطقة سكنية، وإذا لم يتكاسل المواطنين عن تقديم البلاغات ضد أي شخص غريب لن ينفذ عملياته، معلقًا: "الأمانة والشهادة مسئولية كل شخص في المجتمع".
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