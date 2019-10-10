محافظ القليوبية من احتفالية التضامن بيوم الفتاة العالمي: المرأة المصرية عانت سنوات عديدة من التهميش (صور)

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن الفتاة والمرأة المصرية عانت عبر سنوات عديدة مضت من التهميش، كناتج لبعض الموروثات الثقافية الخاطئة، وقد تمكنت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برامج الحماية الاجتماعية من تغيير النظرة السلبية للفتاة وتمكينها من الحصول على حقها لتأتي توجهات الإرادة السياسية بتخصيص عام للمرأة والفتاة إيمانًا بما لديها من قدرات ومهارات تمكنها من أن تكون شريك فاعل في بناء الوطن ويتمثل ذلك في تعيين ولأول مرة محافظ سيدة.





جاء ذلك كلمته في إحتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بيوم الفتاة العالمي تحت عنوان " الفتيات والشابات وصورتهن في الإعلام "وذلك بالتتسيق مع منظمة بلان إنترناشونال إيجبت والسفارة الكنديه بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والسفير جيس دوتون سفير كندا في مصر ومدثر صديقي مدير هيئة بلان إنترناشيونال مصر وبمشاركة ممثلون عن الجهات التنفيذية والتشريعية والسفراء والهيئات الدولية ولفيف من الإعلاميين والكتاب والفتيات من المشاركات في مبادرة فتيات في أدوار قيادية.





وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تتبنى الاحتفال باليوم العالمي للفتاة المصرية للعام الثاني علي التوالي لأهمية دور المرأة والفتاة وهو أيضًا أحد أشكال تمكين الفتيات والمساواة في الأدوار، والذي يعكس التزامًا وتنفيذًا لتوجهات الإرادة السياسية نحو تمكين المرأة بشكل عام ومن ثم الفتاة باعتبارها أم المستقبل وصانعة الحضارة.





وذكرت والي أنه من أجل إلقاء الضوء علي صورة المرأة في الإعلام فقد قامت الوزارة بإنتاج ما يقرب من 20 فيلم أبطالهم سيدات كفيلم مستورة والغالية وأدوارهم التنموية مما ساهم في تغيير صورة المرأة.









كما تحدثت والي عن مشروع "مستورة " لإقراض السيدات، وأيضًا مشروع الأسر المنتجة وما يقدمه من دعم للمرأة وتسويق لمنتجاتها، مشيرة إلى مشروع الدعم النقدي للمرأة مع توافر شرط التعليم والصحة ومن ناحية أخرى فإن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أقام قسمًا جديدًا لعلاج إدمان الفتيات.





ولفتت إلى أن من يتولى الخط الساخن 16023 هن متطوعات، أيضًا تتولى الوزارة برنامج تغذية الأم في الصعيد في أول ألف يوم في حياة الطفل، هذا بالإضافة إلى الدعم الذى تقدمه مراكز حماية المرأة إلى المرأة المعنفة سواء دعم قانوني أو نفسي أو إقتصادي





ومن جانبه أكد مدثر صديقي مدير هيئة بلان انترناشيونال إيجيبت أن الهيئة تثمن التعاون والشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، أيضا أثنى علي الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة المصرية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.









وأضاف أن دور الإعلام لا يقل أهمية عن دور الدولة، وذلك في تشكيل الوجدان والتوجهات والتغيير المنشود بتسليط الضوء على ما تحققه الفتيات من إنجازات لحثهم علي تولي الأدوار القيادية ورفض كافة أشكال العنف والتمييز ضدهن وأن ترى الفتيات أمثلة عليا ملهمة وأن ما يرونه سيصبحون عليه.





كما ذكر جيس دوتون سفير كندا في مصر أن فعاليات وأنشطة الاحتفال باليوم العالمي للفتاة قد أكسبهن خبرات وتجارب ورفع الوعي لديهن وأن المساواة هى شأن عالمي يجب أن يُعنى به.





هذا وقد ركزت فعاليات الاحتفال علي تحليل صورة الفتيات والشابات في الإعلام وكيفية تغيير الصورة النمطية لهن والتصدي لكافة أشكال التمييز وتسليط الضوء على تنمية قدراتهن ومن أجل تحقيق ذلك فقد تم تنفيذ العديد من الأنشطة ومن بينها تنفيذ ندوات وعي وحوار مجتمعي ومبادرة "فتيات في أدوار قيادية" التي تعاونت الوزارة وهيئة بلان وسفارة كندا بالقاهرة لتوفير فرص للفتيات لتقليدهن مناصب قيادية في السفارات والوزارات والهيئات الدولية لمدة يوم كامل للتأكيد على التزامهم بتدعيم حق الفتيات في تقلد تلك المناصب.







