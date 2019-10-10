رئيس "المصريين": زيارة العاهل الأردني لمصر تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية

أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأردني، الملك عبد الله الثاني، بقصر الاتحادية، اليوم الخميس، مشيرا إلى أنهما بحثا العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه الدول العربية والمنطقة ككل.





وأكد "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الخميس، أن زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لمصر تدل على حرص البلدين الأشقاء على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية فيما بينهما، مشيرا إلى أن العلاقات التاريخية المصرية - الأردنية تكتسب أهمية خاصة؛ نظرا للدور الإقليمى المهم الذى تلعبه الدولتان فى مواجهة التحديات والأخطار التى تهدد المنطقة.





وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن العلاقات بين مصر والأردن تتميز بالتوافق السياسي الكامل في الرؤى والأهداف، إضافة إلى روابط اقتصادية وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون الثنائى والعربي والإقليمي، وهى علاقات تضرب بجذورها في التاريخ منذ القدم.





وأشار إلى أن هذه الزيارة تؤكد الحرص على تبادل وجهات النظر بين الزعيمين المصري والأردني، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بها إلى آفاق أكبر وأرحب لتحقيق آمال الشعبين المصري والأردني، موضحا أن هناك علاقات تعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة.





وأكد على أن الجيشين المصري والأردني لديهما الخبرة الكافية في مواجهة الإرهاب والوقوف ضد التطرف، موضحا أن هناك دورًا هامًا ومحوريًا تقوم بها البلدين من خلال جهود الزعيمين؛ والتي تهدف إلى ترسيخ الاستقرار ومواجهة الإرهاب بما يحقق مصالح المنطقة العربية بشكل عام والتي تواجه تحديات خطيرة.



