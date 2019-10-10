اسعار الذهب اليوم الخميس 10-10-2019 في الامارات
استقرات اسعار الذهب في الامارات خلال تعاملات اليوم الخميس 10-10-2019 ، مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم "الفجر"، اليوم اسعار الذهب في الامارات والبورصات العالمية الوطنية الدرهم الاماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب اليوم الخميس 10-10-2019 في الامارات
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 133.13 درهم ، والذهب "عيار21"،155.32درهم ، وسعر "عيار 24" 177.51درهم .
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 88.75 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.
اسعار الذهب اليوم الخميس 10-10-2019 في الإمارات
|
عيار الذهب
|
سعر الذهب بـ دولار
أمريكي
|
سعر الذهب بـ درهم
اماراتي
|
اسعار الذهب عيار 24
|
48.33$
|
177.51
|
سعر الذهب عيار 22
|
44.30$
|
162.72
|
اسعار الذهب عيار 21
|
42.29$
|
155.32
|
اسعار الذهب عيار 18
|
36.25$
|
133.13
|
سعر الذهب عيار 14
|
28.19$
|
103.55
|
سعر الذهب عيار 12
|
24.16$
|
88.75
|
اسعار أوقية الذهب
|
1.503$
|
5.521
|
اسعار جنيه الذهب
|
338.30$
|
1.243
|
اسعار كيلو الذهب
|
48.328$
|
177.510
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار22
|
عيار 24
|
9 أكتوبر
|
103.88
|
131.10
|
152.95
|
160.23
|
174.79
|
8 أكتوبر
|
103.74
|
130.52
|
152.27
|
159.52
|
174.02
|
7 أكتوبر
|
103.13
|
132.60
|
154.70
|
162.07
|
176.80
|
6 أكتوبر
|
103.13
|
132.59
|
154.69
|
162.05
|
176.79
|
5 أكتوبر
|
103.21
|
132.69
|
154.81
|
162.18
|
176.92
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