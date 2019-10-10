اسعار الذهب اليوم الخميس 10-10-2019 في الامارات

استقرات اسعار الذهب في الامارات خلال تعاملات اليوم الخميس 10-10-2019 ، مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم "الفجر"، اليوم اسعار الذهب في الامارات والبورصات العالمية الوطنية الدرهم الاماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.









أسعار الذهب اليوم الخميس 10-10-2019 في الامارات









وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 133.13 درهم ، والذهب "عيار21"، 155.32 درهم ، وسعر "عيار 24" 177.51 درهم .





وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 88.75 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .









وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.





اسعار الذهب اليوم الخميس 10-10-2019 في الإمارات









عيار الذهب سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ درهم اماراتي اسعار الذهب عيار 24 48.33$ 177.51 سعر الذهب عيار 22 44.30$ 162.72 اسعار الذهب عيار 21 42.29$ 155.32 اسعار الذهب عيار 18 36.25$ 133.13 سعر الذهب عيار 14 28.19$ 103.55 سعر الذهب عيار 12 24.16$ 88.75 اسعار أوقية الذهب 1.503$ 5.521 اسعار جنيه الذهب 338.30$ 1.243 اسعار كيلو الذهب 48.328$ 177.510

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات