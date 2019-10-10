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اسعار الذهب اليوم الخميس 10-10-2019 في الامارات

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:39 م
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اسعار الذهب اليوم الخميس 10-10-2019 في الامارات
اسعار الذهب اليوم
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استقرات اسعار الذهب في الامارات خلال تعاملات اليوم الخميس  10-10-2019 ، مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم "الفجر"، اليوم اسعار الذهب في الامارات والبورصات العالمية الوطنية الدرهم الاماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.



أسعار الذهب اليوم الخميس  10-10-2019 في الامارات



وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 133.13 درهم ، والذهب "عيار21"،155.32درهم ، وسعر "عيار 24" 177.51درهم .


وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 88.75 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .



وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.


اسعار الذهب  اليوم الخميس  10-10-2019 في الإمارات



 

عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ درهم اماراتي

اسعار الذهب عيار 24

48.33$

177.51

سعر الذهب عيار 22

44.30$

162.72

اسعار الذهب عيار 21

42.29$

155.32

اسعار الذهب عيار 18

36.25$

133.13

سعر الذهب عيار 14

28.19$

103.55

سعر الذهب عيار 12

24.16$

88.75

اسعار أوقية الذهب

1.503$

5.521

اسعار جنيه الذهب

338.30$

1.243

اسعار كيلو الذهب

48.328$

177.510

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في الامارات 

اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار22

عيار 24

9 أكتوبر

103.88

131.10

152.95

160.23

174.79

8 أكتوبر

103.74

130.52

152.27

159.52

174.02

7 أكتوبر

103.13

132.60

154.70

162.07

176.80

6 أكتوبر

103.13

132.59

154.69

162.05

176.79

5 أكتوبر

103.21

132.69

154.81

162.18

176.92

 

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