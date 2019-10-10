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العراق: تنسيق مستمر بين روسيا وسوريا وإيران وقواتنا لتدمير "داعش"

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:32 م
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العراق: تنسيق مستمر بين روسيا وسوريا وإيران وقواتنا لتدمير داعش
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وكالات
 
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كشف العميد يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، عن استمرارية التنسيق في المركز الرباعي المشترك بين العراق، وروسيا، وسوريا، وإيران، في ملاحقة وتدمير تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال العميد رسول، إن تبادل المعلومات في المركز الرباعي مستمر وبتنسيق عال، وأيضا هناك تبادل استخباري ما بين الدول الأربع.

وحول استفادة العراق، من تبادل المعلومات مع دول المركز المذكورة، لعمليات إرادة النصر بصفحتها السادسة المستمرة حاليا بعد إنطلاقها يوم السادس من أكتوبر الجاري، أخبرنا رسول، قائلا: إذا كانت هناك معلومات تفيدنا ممكن أن نستخدمها، لكن المركز مخصص للتنسيق، وتبادل المعلومات الاستخبارية، ما بين الدول الأربعة لمكافحة عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفاد الناطق بإسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، بأن التبادل المعلوماتي والإستخباراتي في المركز الرباعي، أسهم مع الجانب السوري بالكثير من المعلومات، التي أسفرت عن استهداف ناجح لأوكار "داعش" في الأراضي السورية.

ويلفت إلى أن مركز تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب، بتبادل المعلومات بين العراق، وروسيا، وسوريا، وإيران، أعد وشكل في سبتمبر عام 2015، أي بعد عام من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، على مساحات واسعة من الأراضي العراقية، شمالا وغربا.

ومهمة المركز، الذي تستضيفه بغداد، تتمثل في جمع وتبادل المعلومات في مجال مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بالإضافة إلى تحليل المعلومات حول الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط، للمساهمة في الحرب ضد الإرهاب وتسليم المعلومات بشكل سريع إلى رؤساء هيئات الأركان في الدول المعنية.

وتمكنت العراق، من القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، واقتلاعه من كامل الأراضي، وأخرها الوقعة على الحدود الدولية مع الجارة سوريا، في صحراء الأنبار، التي تشكل ما يقارب 25 بالمئة من أرض البلاد.

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