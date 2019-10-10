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يلاشووت NOW: مشاهدة مباراة السعودية وسنغافورة بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY رابط ماتش السعودية جودة متعددة NQW PLUS

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:30 م
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يلاشووت NOW: مشاهدة مباراة السعودية وسنغافورة بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY رابط ماتش السعودية جودة متعددة NQW PLUS
مشاهدة مباراة السعودية
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مشاهدة مباراة السعودية وسنغافورة Saudi Arabia vs Singapore بث مباشر ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ،اليوم 10 من اكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الاولى فى البطولة الآسيوية بث مباشر مباريات اليوم فى مواجهة قوية تجمع المنتخبين ويمكن مشاهدة مباريات اليوم.

مشاهدة مباراة السعودية وسنغافورة بث مباشر
مشاهدة مباراة السعودية مع سنغافورة فى نقل مباشر خدمة مجانية لمتابعى وعشاق كرة القدم العالمية والآسيوية فى مواجهة قوية تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا لمونديال 2022 ، مشاهدة مباريات اليوم فى توقيت الساعة الخامسة وخمس وعشرون دقيقة بتوقيت فى مصر وهو يوافق الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة مساء بتوقيت السعودية ويمكن مشاهدة مباريات اليوم من خلال موقع كورة اون فى بث مباشر لايف.
 
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

مباراة مباراة السعودية مع سنغافورة

توقيت 17:25 فى القاهرة

توقيت 18:25 فى السعودية

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