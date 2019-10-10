البرازيل ضد السنغال.. شاهد ملخص وأهداف المباراة (1-1)
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:34 م
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البرازيل ضد السنغال تتصدر محرك بحث "جوجل" في مصر، بعدم تعادل منتخب السنغال ضد غريمه البرازيلي بنتيجة (1-1) على ملعب سنغافورة الوطني، وشهدت مباراة البزايل ضد السنغال تألق فردي لنجوم نادي ليفربول، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، وفيما يلي نقدم لكم ملخص وأهداف مباراة البرازيل ضد السنغال.
أهداف مباراة البرازيل ضد السنغال
سجل روبرتو فيرمينو لاعب السامبا ونجم ليفربول الهدف الأول للبرازيل في الدقيقة 9 من الشوط الأول من مباراة البرازيل ضد السنغال، بينما احرزف هدف التعادل النجم السنغالي فامارا دييدهيو من ضربة جزاء تسبب فيها نجم ليفربول ساديو ماني.
مباريات البرازيل والسنغال القدامة
يخوض المنتخب البرازيلي مباراة ودية جديدة أمام منتخب نيجيرية يوم الأحد المقبل 13 أكتوبر.
ويخوض منتخب السنغال مبارته القادمة ضد منتخب الكونغو الشهر المقبل يوم 13 ضمن منافسات تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة لكأس الأمم.
ملخص وأهداف مباراة البرازيل ضد السنغال
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