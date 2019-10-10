ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

البرازيل ضد السنغال.. شاهد ملخص وأهداف المباراة (1-1)

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:34 م
Advertisements
البرازيل ضد السنغال.. شاهد ملخص وأهداف المباراة (1-1)
من مباراة البرازيل ضد السنغال
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
البرازيل ضد السنغال تتصدر محرك بحث "جوجل" في مصر، بعدم تعادل منتخب السنغال ضد غريمه البرازيلي بنتيجة (1-1) على ملعب سنغافورة الوطني، وشهدت مباراة البزايل ضد السنغال تألق فردي لنجوم نادي ليفربول، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، وفيما يلي نقدم لكم ملخص وأهداف مباراة البرازيل ضد السنغال.

أهداف مباراة البرازيل ضد السنغال

سجل روبرتو فيرمينو لاعب السامبا ونجم ليفربول الهدف الأول للبرازيل في الدقيقة 9 من الشوط الأول من مباراة البرازيل ضد السنغال، بينما احرزف هدف التعادل النجم السنغالي فامارا دييدهيو من ضربة جزاء تسبب فيها نجم ليفربول ساديو ماني.

مباريات البرازيل والسنغال القدامة

يخوض المنتخب البرازيلي مباراة ودية جديدة أمام منتخب نيجيرية يوم الأحد المقبل 13 أكتوبر.

ويخوض منتخب السنغال مبارته القادمة ضد منتخب الكونغو الشهر المقبل يوم 13 ضمن منافسات تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة لكأس الأمم.

ملخص وأهداف مباراة البرازيل ضد السنغال

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ودية البرازيل والسنغال ملخص مباراة البرازيل ضد السنغال مباراة السنغال القادمة مباراة البرازيل القادمة فيرمينو فامارا دييدهيو ساديو ماني اهداف مباراة البرازيل ضد السنغال البرازيل والسنغال البرازيل ضد السنغال
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
-
x
21:45
-
جمهورية الكونغو
البرازيل
1
x
14:00
1
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
20:45
-
المجر
سلوفاكيا
-
x
20:45
-
ويلز
هولندا
-
x
20:45
-
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
-
x
20:45
-
سان مارينو
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
5
x
14:00
0
اليمن
بنجلاديش
0
x
14:00
2
قطر
سوريا
2
x
16:00
1
جزر المالديف
عمان
2
x
17:00
0
أفغانستان
السعودية
0
x
17:25
0
سنغافورة
العراق
0
x
18:00
0
هونغ كونغ
الأردن
0
x
18:00
0
الكويت
الإمارات
0
x
18:00
0
إندونيسيا
لبنان
1
x
18:00
0
تركمنستان

DMCA.com Protection Status