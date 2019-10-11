"أنا وحبيبي وإحنا صغيرين".. منى زكي تنشر صورة قديمة لها مع أحمد حلمي

وعلقت على الصورة قائلة: "أنا وحبيبي وإحنا صغيرين، أحلى أيام عمرنا".



استمر دعم الثنائي لبعضهما البعض في الكثير من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المهرجانات مثل مهرجان الجونة حيث دعم حلمي لمنى زكي" من خلال نشره لفيديو لها أثناء كلمة الافتتاح بمهرجان الجونة السينيمائي.



وظهرت "منى زكي" بفستان ابيض اللون وكان اوف شولدر مزين بالريش حيث كانت اطلالة بسيطة مميزة للفنانة وميزتها عن الكثير من الفنانات واعجب الجمهور بتلك الاطلالة حيث علقوا في الفيديو الذي نشره "حلمي" فقال احدهم: "اجمل فنانة" وقال آخر "ربنا يخليكم لبعض يا حلمي".





يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي كانت "خيال ماته" في دور زيزو حيث انه علي عكس المتوقع وعكس ما عود "حلمي" جمهوره بالافلام الرائعة ولكن لم يحالفه الحظ بهذا الفيلم الذي لم يكن بالقدر الكافي من حرفية التصوير واخراج الفكرة.



بينما أفلامه السابقة مثل" لف ودوران، صنع في مصر، علي جثتي، اكس لارج وبلبل حيران" الذين تفوق الفنان "حلمي" علي نفسه في تلك الافلام مما ذاد اعجاب جماهيرة به.



اما عن آخر أعمال مني زكي" هو مسلسل "أفراح القبة" الذي تفوقت فيه علي نفسها واثبتت انها الانسب لهذا الدور وكان يشاركها في هذا النجاح الفنان السوري"جمال سليمان" والفنان"اياد نصار" والفنانة صبي مبارك".